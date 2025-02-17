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友台布拉格副市長勝出 將領導海盜黨參與國會大選

中央社／ 布拉格17日專電

捷克將在今年秋天舉行國會選舉，剛獲選為海盜黨黨主席的布拉格副市長賀瑞普表示，海盜黨將著重於解決住房危機、減少生活成本與政府機構現代化，希望在國會選舉中獲得兩位數的支持率，延續2017年海盜黨的成功。

捷克海盜黨15日在茲林舉行全國論壇會議的領導人選舉，賀瑞普（Zdeněk Hřib）在643名投票黨員中，獲得492票的支持，當選黨主席。賀瑞普將領導海盜黨參加今年秋季的國會選舉。

捷克眾議院有200個席次，每4年舉行一次選舉。2021年，海盜黨與「市長和獨立人士」聯合競選，最終僅獲得4席。目前眾議院最大黨為前捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）所領導的「不滿公民行動黨」（ANO），擁有71席。

賀瑞普在黨主席選舉勝選後，收到前任黨主席巴托斯（Ivan Bartoš）贈送的黑盾，盾上刻有海盜黨的標誌，象徵對抗虛假資訊的力量。

賀瑞普對捷克通訊社表示，他將竭盡全力確保海盜黨獲得最佳選舉結果。他說：「我們的目標很明確，希望獲得兩位數的支持率，就像2017年一樣。」2017年海盜黨在國會獲得22個議席，是海盜黨在捷克國會中首次重大突破。

現為布拉格副市長的賀瑞普，計劃代表海盜黨在布拉格區域競選。他表示，海盜黨政見將著重於解決住房危機、減少生活成本，與政府機構現代化，消除不必要的官僚主義。

賀瑞普說：「我們需要重振停滯的經濟，增加對教育的投資，並支持年輕家庭。」賀瑞普計劃分析住房成本，並提出增進年輕人住房可負擔性的措施，讓年輕人不必等到繼承財產才能擁有自己的家。

賀瑞普表示，他拒絕與「自由和直接民主黨」（SPD）、共產黨以及受刑事指控的政黨合作。他還指出，若當選後需同時擔任布拉格市長副市長，他會在6個月內找到合適的副市長繼任人選。

賀瑞普2018年至2020年擔任布拉格市長，促成布拉格與台北市2020年締結為姐妹市，推動兩市在文化、經濟等領域的合作，並多次在公開場合表達支持台灣。

年輕人 捷克

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