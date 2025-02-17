捷克反對黨主張公共媒體國有化 記者公會憂政治干預

捷克反對黨領袖巴比斯有望在今年秋天重返總理寶座，他表示若勝選將把公共媒體納入國家控制，將捷克電視台與捷克廣播電台合併成由國家財政直接資助的機構。捷克記者公會批評，透過國有化方式改造公共媒體，「意味媒體將直接受制於最高層的政治意志」。

德國之聲（DW）報導，捷克反對黨「不滿公民行動黨」（Ano）領袖巴比斯（Andrej Babiš）有望在今年秋天的國會大選重返總理寶座。

據2月初Ipsos的民調，36.7%的捷克選民打算投票支持「不滿公民行動黨」，而現任總理費亞拉（PetrFiala）領導的中右翼三黨聯盟「一起」（SPOLU）僅獲得20.5%的支持率。

巴比斯明確表示，若他勝選，將推動捷克公共媒體改革，並參考斯洛伐克模式。斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）已將該國的公共電視與廣播納入政府掌控，並由國家預算資助。

巴比斯計劃廢除現行的電視與廣播執照費制度，合併捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas），改為國家財政直接資助。

過去數月來，不滿公民行動與右翼民粹「自由和直接民主黨」（SPD）一直阻撓政府提出的公共媒體執照費調漲方案。

捷克政府計劃調漲自2008年以來未變的電視與廣播執照費。電視執照費預計將從每月135克朗（約新台幣185元）增至155克朗（約新台幣213元），廣播執照費則由45克朗（約新台幣62元）調至55克朗（約新台幣76元）。此費用主要向擁有電視或收音機的家庭與企業收取。

而巴比斯承諾，他將徹底廢除這項執照費。他表示：「我們的提案主要是出於經濟考量，目標是讓公民不再為這些不透明的機構買單，因為它們已被現任政府與其政黨聯盟操縱。」

捷克記者公會（Czech Syndicate of Journalists）主席蘇拉科娃（Ivana Šuláková）批評巴比斯的計劃，稱這是「不可接受」。她說：「透過國有化方式改造公共媒體，並改由國家財政資助，意味媒體將直接受制於最高層的政治意志。」

蘇拉科娃表示，斯洛伐克的案例已經證明，一旦失去公共媒體，人民將無法確保獲得完整、正確的資訊，不論當權者是誰。

她也批評，現任政府在捍衛公共媒體獨立性方面做得不夠。「我並不認為當前政府真正強化公共媒體在社會中的地位。他們也無法清楚向民眾解釋執照費的用途與其對公共媒體的保障。」

執政聯盟成員、「市長與獨立人士黨」（STAN）參議員斯莫利亞克（David Smoljak）也認同蘇拉科娃的觀點。斯莫利亞克近年致力推動公共媒體獨立，以防遭到國有化。

斯莫利亞克表示：「我們已確保，公共媒體監督委員會的1/3成員將由參議院選出，而參議院的選舉週期與國會不同，這有助於保持公共媒體的獨立性。」

斯莫利亞克指出，巴比斯的計劃是在試圖「摧毀」捷克公共媒體，然而，他對捷克的新聞自由仍抱持信心。「我們的情況比斯洛伐克好，捷克的公共媒體更具韌性，任何試圖將其納入政府控制的行為，都將遭到記者及多數公民的反對」。