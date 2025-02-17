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教宗方濟各任命女性 出任教廷國家主席

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
彼得里尼修女(左)出任梵蒂岡重要職務，也增加了女性在梵蒂岡的發言重量。(Photo by vaticannews used under Creative Commons license)
彼得里尼修女(左)出任梵蒂岡重要職務，也增加了女性在梵蒂岡的發言重量。(Photo by vaticannews used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

教宗方濟各再度打破傳統，任命女性擔任國家重要職務。方濟各稍早任命義大利彼得里尼修女(Raffaella Petrini)出任梵蒂岡國家主席職務。在方濟各任內，女性擔任政府部門重要職務比率已出現增加。

在醫院宣布這項消息

據《America Media》報導，教宗方濟各是在2月15日宣布這項人事消息，任命現年56歲的彼得里尼擔任梵蒂岡城國首位女性國家主席，她將於3月1日正式上任。宣布這項消息時，教宗正因為呼吸道感染住進醫院並接受治療。對此，梵蒂岡發言人馬特奧‧布魯尼表示，「教宗昨晚過得很好，睡得也很安穩。今早他用過早餐後，也讀了幾份報紙。」

彼得里尼的正式頭銜為「梵蒂岡城國國家主席」及「梵蒂岡城國行政管理委員會主席」。過去這兩個單位的主席及委員會成員職務都是由樞機主教出任，未來彼得里尼將領導該委員會內的6位樞機主教，她也將成為史上第二位職位高於樞機主教的女性。教宗方濟各這次任命女性出任地位高於樞機的職位，也打破了教廷延續數世紀的傳統。

曾在梵蒂岡歷練

據《美聯社》報導，彼得里尼過去曾擔任梵蒂岡秘書長，該部門除負責梵蒂岡城國的基礎建設外，也管理聖座重要收入來源的梵蒂岡博物館。

天主教女性長期以來一直對於在職務安排上被視為次等地位而有異音，不過，在方濟各出任教宗後，梵蒂岡內女性工作人員的比例，包含領導職位已顯著增加，從2013年的19.3%，目前已提高到23.4%。單在梵蒂岡，女性比例已達到26%。

彼得里尼除了將在梵蒂岡城國政府擔任行政管理職務外，她同時也是負責監督主教提名的三位女性成員之一。從2022年開始，女性首次正式參與梵蒂岡遴選主教的過程。

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