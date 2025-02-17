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俄異議領袖納瓦尼逝週年 遺孀籲流亡俄人街頭抗議

中央社／ 柏林16日綜合外電報導

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）今天呼籲流亡海外的俄羅斯人走上街頭，代替那些身在俄國家鄉而無法抗議的人發聲。

納瓦尼於俄國監獄逝世1週年之際，遺孀尤莉雅在德國柏林一間教堂中說：「我們必須站出來（抗議），替那些在俄羅斯卻不能抗議的人挺身而出。」

她也感謝納瓦尼的支持者，他們不顧遭報復的風險，在俄羅斯向納瓦尼致敬。

她說：「在這種情況下站出來的人，是非常勇敢的，我非常感謝他們。」

尤莉雅目前流亡海外，她被俄國當局列入「極端分子」黑名單。她說，在俄國，人們「害怕最終被關進監獄」，「不是每個人都能成為英雄。」

在俄羅斯，任何人提到納瓦尼或他創辦的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）時，若未說明他們已被列為「極端分子」，就會面臨罰款，或因屢犯而被判處最高4年徒刑。

尤莉雅說：「在這裡，我們當然可以自由表達，但在俄羅斯的人民是（蒲亭）政權的俘虜。」

她又說，她和其他的反對派支持者都希望「盡快返回俄羅斯…在俄羅斯過著正常生活。」

她表示：「我並不感到絕望…堅持不放棄，這非常重要。」

俄羅斯 監獄 納瓦尼

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