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英國準備派兵保衛烏克蘭！首相施凱爾：這關乎歐洲存亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國首相施凱爾表態「準備並願意」派遣英國維和部隊保衛烏克蘭。路透
英國首相施凱爾表態「準備並願意」派遣英國維和部隊保衛烏克蘭。路透

歐洲國家即將在當地時間17日召開緊急會議，商議如何因應由美國主導、目前排除歐洲的俄烏和談。在緊急會議之前，英國首相施凱爾16日率先發話，「準備並願意」派遣英國部隊進駐烏克蘭執行任何和平協議，並直言這關乎歐洲的存亡。

施凱爾在英國每日電訊報發表獨家文章，首次明確表示正在考慮派遣英國維和部隊到烏克蘭。此舉將施壓其他歐洲國家，尤其是德國，公開支持在烏克蘭建立歐洲維和部隊的想法。

施凱爾寫道，英國準備在加速為烏克蘭提供安全保障方面發揮領導作用，包括軍事方面的支援，他提到英國已承諾每年向烏克蘭提供30億英鎊（約台幣1266億元），至少持續到2030年。

施凱爾說：「這也意味著，若有需要，我們必須準備並願意派遣我們自己的部隊進駐烏克蘭，為其提供安全保障。」

施凱爾稱了解這可能對英國軍人帶來的風險，「但任何協助保障烏克蘭安全的角色，都是在幫助保障歐洲大陸和英國的安全」，以防俄羅斯總統普亭在雙方停戰後，再度發動侵略。

施凱爾還暗示，英國可以在烏克蘭和平進程中扮演「獨特角色」，作為歐洲與美國之間的橋梁。他也警告，不要將基輔排除在談判之外，否則即與美國決定將阿富汗政府排除在撤軍談判之外一樣。

施凱爾 烏克蘭 英國

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