教宗住院第3天 梵蒂岡：病情穩定

中央社／ 梵蒂岡16日綜合外電報導

88歲的天主教宗方濟各（Pope Francis）因罹患支氣管炎而住進羅馬一家醫院接受治療，他今天透過電視轉播參加主日彌撒和傳統三鐘經祈禱活動。

法新社報導，阿根廷籍的方濟各因呼吸道感染、流行性感冒或支氣管炎，14日住進羅馬傑梅利醫院（Agostino Gemelli Polyclinic）。他最近幾個冬天都會染上這些病症。

教廷今天表示，教宗情況「穩定」，將繼續接受治療。

梵蒂岡在公告中指出：「今天上午他接受聖餐禮，透過電視參加彌撒。下午他分別閱讀和休息。」

醫師建議教宗「必須全面休息」。無法主持為紀念天主教會禧年而在聖伯多祿大教堂（St. Peter'sBasilica）舉行的藝術家特別彌撒，教宗向出席人士發出書面內容，由樞機主教梅東薩（Jose Tolentino deMendonca）代為宣讀。

梅東薩讀道：「我們身處新的藩籬被人樹立，差異成為分裂的藉口，而不是成為相互增益的機會…但是我召喚文化界男男女女的各位採取行動搭橋。」

支氣管 教宗 羅馬

延伸閱讀

天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉 調升台北總教區輔理主教

川普擬驅逐無證移民 教宗：會是災難

才傳健康疑慮…88歲教宗方濟各跌倒 教廷揭傷勢

「梵蒂岡史上首位女性部長」 教宗任命領導重要部門

相關新聞

美國務院官網 批陸操縱顛覆國際組織

美國國務院更新官網美中關係簡介頁面，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中...

捷克稱：奉行一個中國政策

大陸外交部長王毅十五日與捷克外長利帕夫斯基會晤時點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。根據大陸外交部新聞稿，利帕夫斯基...

奧地利隨機砍人案…當局研判伊斯蘭國涉案 嫌犯言行短時間內變激進

奧地利南部城市維拉克（Villach）昨天發生震驚全國的隨機砍人案，造成1死5傷。該國內政部長卡納今天表示，極端組織伊斯...

俄羅斯反對派領袖納瓦尼逝世一年 數百民眾墓前悼念

今天是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼於北極圈監獄逝世一週年，首都莫斯科有數百人聚集在他墓前悼念，其遺孀尤莉雅則敦促支持者為「...

法媒專訪吳志中：台灣持續備戰 捍衛民主決心不改

外交部政務次長吳志中接受法國挑戰報專訪，談及美國總統川普下的台海局勢。吳志中強調，台灣人捍衛自身民主的決心未改，將繼續強...

屏東縣長治鄉與菲律賓鮪魚之鄉 簽署締結姐妹市聲明

屏東縣長治鄉拓展鄉鎮外交，今天與菲律賓呂宋島「鮪魚之鄉」丁加蘭鎮簽署締結姐妹關係聯合聲明，盼開啟兩地未來在農漁業、旅遊、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。