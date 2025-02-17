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【專家之眼】美歐關係大翻轉

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國副總統范斯曾說，俄國如果不接受與烏克蘭停戰的和平協議，美國會施加更多制裁，派出美軍也是選項。（路透）
美國副總統范斯曾說，俄國如果不接受與烏克蘭停戰的和平協議，美國會施加更多制裁，派出美軍也是選項。（路透）

近日美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth），在北約防長會議上稱，川普政府堅持要求北約成員國將國防開支提高至GDP的5%，目前只有波蘭達標，必須加緊努力。

 

此外，他還強調，烏克蘭回到2014年以前的領土，以及烏國加入北約，都不現實。言下之意，川普將烏克蘭丟包給歐洲，烏克蘭必須割地求和。川普還有意與普亭單獨談判烏克蘭問題時，歐盟是否上談判桌，川普都支吾其詞，也只是這兩天，他才同意烏克蘭參與談判，可見川普的傲視群倫的心態，根本沒把歐洲國家放在眼裡。在此情況下，歐盟與烏克蘭是否參與談判，好似已經沒有多大影響，默默接受美俄談判的結果即可解決問題，讓歐洲盟國感到極為訝異。

 

對此，北約秘書長呂特只能說，烏克蘭協議必須是一個和平與堅實的協議，否則會影響到歐洲及北約的集體安全，還會讓中國受到鼓舞，使其更加大膽地推進自己的行動。如此硬是將兩岸問題牽扯其中，以便壯大聲勢，可見歐洲國家的無奈。

 

尤有進者，美國副總統范斯（JD Vance），於2月14日在第61屆慕尼黑安全會議上發表演說，對歐洲民主國家提出嚴厲批評，認為歐洲當前面臨的最大威脅來自內部，而非外部勢力如俄羅斯和中國。范斯稱，川普總統重返白宮如同新警長上任，並呼籲歐洲在自我防衛上承擔更多責任，以便美國能專注於印太地區的安全挑戰，再度顯現中國才是美國的主要關切。

 

范斯指出，歐洲在網路言論自由方面的限制，以及封鎖部分社群媒體，來防堵不實資訊的做法，正在侵蝕自身的民主價值，再加上未能有效應對非法移民問題，美國也沒什麼能幫忙的。更勁爆的是，范斯稱禁止代表民粹主義政黨的政客參與政治是錯誤的，並強調我們不必同意人們說的所有事情，但當政治領導人代表眾多選民時，我們就有義務傾聽。這明顯是與馬斯克同調，雙雙支持德國極右政黨AfD，尤其德國將在23日舉行大選，這番言論自然會產生相當的影響。

 

在范斯20分鐘的演說期間，會場內一片沉默，隨後多名歐洲政客對其言論表示譴責。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius），與歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）分別表示，范斯的言論令人無法接受，與范斯試圖挑起歐洲爭端云云。由此可見，川普政府是來真的，完全翻轉了傳統歐洲的價值觀與美歐關係，影響深遠。

 

川普 烏克蘭 范斯

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