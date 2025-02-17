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尼坦雅胡讚川普加薩願景大膽 盧比歐稱需勇氣遠見

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天與來訪的美國國務卿盧比歐進行會談後，他指出，以美兩國對於如何處理加薩走廊問題看法一致，並稱讚美國總統川普對當地抱持著「大膽願景」。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）首次以國務卿身分出訪中東地區，外界預期他將推動川普（DonaldTrump）接管加薩走廊（Gaza Strip）並重新安置200多萬當地居民的計畫，儘管這項提議受到世界各國譴責。

會晤盧比歐後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴記者，「我們討論了川普對加薩走廊未來的大膽願景，並會努力確保這項願景成真」，且以美兩國領導人對加薩走廊的未來具有「共同戰略」。

盧比歐對於川普提議美國接管加薩走廊的計畫表示：「加薩走廊的未來應呈現何種樣貌，總統有著非常大膽的觀點，不同於過去那些陳腐想法，坦白說是需要勇氣及遠見的大膽構想…相同的循環不能再繼續下去。」

盧比歐還說，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）「不能以軍事或政府的勢力存續…他們必須被消滅」。

尼坦雅胡在兩人共同發表的聯合聲明中談到，黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）必須解除武裝，以色列傾向由黎國軍方進行這項工作，同時以國將盡其所能執行以黎停火協議並捍衛自身安全。

盧比歐提到：「就黎巴嫩問題而言，我們的目標一致。一個強大的黎巴嫩能對付並解除真主黨武裝。」

路透社報導，尼坦雅胡還指出，以美兩國並肩對抗伊朗威脅，雙方都同意德黑蘭當局不能擁有核武，且必須制止伊朗在中東地區的侵略行徑。

盧比歐也表示：「每個恐怖組織、每件暴力行為、每次破壞穩定行動、每起威脅此地區數以百萬民眾和平穩定的事件，背後都是伊朗。」

加薩走廊 川普 願景

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