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捷克稱：奉行一個中國政策

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸外交部長王毅十五日與捷克外長利帕夫斯基會晤時點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。根據大陸外交部新聞稿，利帕夫斯基表示捷克政府奉行一個中國政策、不支持台獨，願同中方發展良好政治關係

捷克通訊社報導，利帕夫斯基向王毅表達捷克與台灣發展經濟、文化、科技聯繫的傳統立場。報導說，捷克與大陸的關係因捷克與台灣的聯繫及大陸對烏克蘭衝突立場處於緊張狀態，但與大多數國家一樣，堅持一個中國政策。

近年台捷關係良好，捷克政界人士多次訪台，包括二○二○年被認為是捷克政治等級制度中排名第二的參議院議長韋德齊。台灣政治人物也多次訪問捷克，副總統蕭美琴去年三月在就職前夕曾到訪捷克，前總統蔡英文去年十月應邀出席「公元兩千論壇；賴總統去年十一月也曾在總統府接見到訪的捷克眾議院友台小組訪問團。

外交部 捷克 關係

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