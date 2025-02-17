歷史陰雲籠罩慕安會 80多年前綏靖主義噩夢重現？

（德國之聲中文網）在慕尼黑舉行的年度安全會議將於周日（2月16日）結束，歐洲多位高級政策制定者指出，當前局勢與1938年歐洲各國在同一座德國城市與希特勒簽署臭名昭著的《慕尼黑協定》之間有著不幸的相似之處。

當年，歐洲主要國家達成的《慕尼黑協定》允許德國吞並捷克斯洛伐克的蘇台德地區，這被視為鼓勵納粹德國發動第二次世界大戰的關鍵一步。

法新社撰文指出，如今，美國總統特朗普突然繞過基輔及其歐洲盟友，與俄羅斯總統普京啟動談判，這引發了人們對歷史可能重演的擔憂。

“我不禁要問：我們是否又回到了1938年的捷克斯洛伐克？”歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）說。

“我們正面對一個侵略者，他試圖奪取本不屬於他的土地，而談判代表——並非我們自己——在談判開始前就已經放棄了他們的籌碼。”卡拉斯說，這是“一種災難性的策略，我們正全速駛向災難。”

不過她堅定地認為，當前局勢與1938年有所不同，因為烏克蘭不會“默默投降”，而且歐洲也堅定地站在烏克蘭一邊。

「慕尼黑精神」的某種重演?

捷克總統彼得·帕維爾（Petr Pavel）是眾多領導人之一，他表示，美國不應在歐洲和烏克蘭未參與的情況下私自達成協議。“我們必須在談判桌前，否則這將是對‘慕尼黑精神’的某種重演，而捷克斯洛伐克對此深有體會。” 他警告道。

歐洲國家擔心，如果烏克蘭被迫與華盛頓達成一項糟糕的協議，那麼普京就能夠宣稱勝利，歐洲大陸就會任由膽大妄為的莫斯科擺布。

如今俄羅斯的經濟已經進入戰爭狀態，該國生產武器的速度遠遠超過西方國家。有警告稱，如果在烏克蘭問題上達成協議，那麼莫斯科可能會在未來幾年內准備好攻擊北約國家。

「不相信綏靖主義」

丹麥總理佛瑞德裡克森（Mette Frederiksen）表示：「烏克蘭戰爭事關俄羅斯的帝國夢想，事關他們決定歐洲問題的願望和意志，我們不能允許他們這樣做。」

她補充：「當然，我夢想和平，我會盡一切努力支持和平——但我不相信綏靖主義，1938年慕尼黑的綏靖主義是錯誤的，我認為今天也將是錯誤的。」

為了確保其意見被傾聽，歐洲各國正爭先恐後地想辦法，以確保特朗普達成的任何協議都不會讓普京能進一步發動新的敵對行動。

歐洲領導人將於周一在巴黎舉行一場臨時安排的峰會，會上將討論派遣維和人員到烏克蘭巡邏以實現停火等建議。

等待他們的還有另一個問題，在一直依賴美國支撐歐洲安全長達數十年之後，他們必須回應特朗普要求北約國家在自身防務上投入更多資金的呼籲。

華盛頓也警告道，它未來將不再主要關注歐洲大陸安全，而是可能不得不把力量轉移到其他地方，重點關注中國。

（法新社）

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