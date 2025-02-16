屏東縣長治鄉與菲律賓鮪魚之鄉 簽署締結姐妹市聲明

屏東縣長治鄉拓展鄉鎮外交，今天與菲律賓呂宋島「鮪魚之鄉」丁加蘭鎮簽署締結姐妹關係聯合聲明，盼開啟兩地未來在農漁業、旅遊、教育及文化等領域的交流。

簽署儀式在台商企業松玥建設集團位於蘇比克灣的招待會館舉行，由長治鄉長吳亮慶、丁加蘭鎮長塔艾（Shierwin Taay）在聯合聲明上簽字。

民進黨立委、也是台灣與菲律賓國會議員聯誼會會長鍾佳濱與駐菲代表周民淦、僑務委員江福龍、僑務諮詢委員黃世模、黃清榮、林在良等人在場見證。

從馬尼拉開往丁加蘭鎮需5小時車程，雙方決定以中間點蘇比克灣作為簽署聯合聲明的地點。

周民淦表示，長治鄉和丁加蘭鎮都擁有豐富天然資源和令人驚嘆的美景，人民刻苦耐勞，聯合聲明象徵雙方對合作與繁榮的共同願景，未來將開啟農業、旅遊、教育及文化推廣等領域交流，加強經濟與社會聯繫。

吳亮慶說，長治鄉也很樂意與丁加蘭鎮進行其他農業合作、技術轉移，改善鎮民生活。此外，屏東農業科技園區就位在長治鄉，丁加蘭鎮可以把農漁產品送去加工，再銷往東南亞甚至全世界。

丁加蘭鎮（Dingalan）位於呂宋島的奧羅拉省（Aurora Province），人口約2萬8000人，距馬尼拉約175公里，東鄰太平洋、西倚馬德雷山脈（Sierra Madre），居民主要從事農漁業，有「呂宋島鮪魚之鄉」的稱號。

鎮長塔艾表示，菲律賓人喜歡台灣，有很多菲律賓人住在台灣，同樣的，也有許多台商選擇落腳菲律賓，丁加蘭鎮和長治鄉有意締結姐妹關係，象徵打造友誼、團結與互助的無限可能，特別是在農漁業、教育、青年發展、永續生計等領域。

鍾佳濱盼望長治鄉能成為台菲民間友誼交流的重要尖兵，帶動台菲更全面的交往。

丁加蘭鎮預定3月派團訪問台灣，團員將包括許多農漁業、觀光事務專家，屆時將到長治鄉觀摩農漁業科技及學習經驗，發掘更多合作機會。

長治鄉與丁加蘭鎮將在雙方民意機關批准之後，正式簽署締結姐妹市協定。