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因應俄羅斯威脅…澤倫斯基喊設歐洲軍隊 波蘭外長：歐洲國家不會建聯軍

中央社／ 華沙15日綜合外電報導
波蘭外交部長席科斯基今天晚間接受國營電視台訪問說，歐洲國家不會建立一支聯軍來應對俄羅斯威脅，以回應烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立歐洲聯軍的說法。美聯社
波蘭外交部長席科斯基今天晚間接受國營電視台訪問說，歐洲國家不會建立一支聯軍來應對俄羅斯威脅，以回應烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立歐洲聯軍的說法。美聯社

波蘭外交部長席科斯基今天晚間接受國營電視台訪問說，歐洲國家不會建立一支聯軍來應對俄羅斯威脅，以回應烏克蘭總統澤倫斯基呼籲建立歐洲聯軍的說法。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）演說，他呼籲建立一支歐洲軍隊，因為歐洲不再能確保受到美國保護，只有憑恃強大軍力才能獲得華府尊重。

席科斯基（Radoslaw Sikorski）接受波蘭公共電視台世界新聞網（TVP World）訪問時，被問到是否可能建立一支歐洲軍隊，他回答說：「我們應該小心謹慎使用該措詞，因為人們對這個詞有不同的理解。」

席科斯基指出，「如果你理解成各國軍隊的聯合，這件事不會發生。但我向來支持歐洲、歐洲聯盟（EU）發展自身的防衛能力」，歐盟目前正在組建一支增援部隊。

他也說：「如果美國希望我們強化防衛，這應該有國家組成的部分，北大西洋公約組織（NATO）組成的部分，但我相信也應該有歐洲的歐盟組成部分。歐盟補貼國防工業加強我們的能力，但也應有一支名副其實的歐盟軍隊。」

席科斯基重申，波蘭在烏克蘭部署軍隊「不在考慮之列，因為波蘭有義務捍衛北約東翼，也就是本國領土」。

俄羅斯 歐盟 波蘭 澤倫斯基 烏克蘭

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