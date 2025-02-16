德國之聲專訪／談及兩岸、美與陸對立 立陶宛前外長：必須繼續堅定站隊美國

蘭茨貝格斯(Gabrielius Landsbergis)：我沒必要二選一吧（笑），我認為每一個歐洲國家都應該可以和「兩個」中國──這可是你說的哦──打交道，也就是台灣和中華人民共和國。我任上試圖確立其成為立陶宛的外交准則，並且不受到中方的壓制。當然這並不容易，但我很高興看到我們的現狀。

德國之聲：現在立陶宛的新任總理說，立陶宛的台灣代表處，其名稱最好還是改回「台北辦事處」。您是否擔心您在職期間的一項重大決定遭到逆轉？

其實他後來被再次問到的時候，又略微改變了立場，說在台灣代表處名稱問題上不打算對中方讓步，所以到底怎麼樣還不是很明朗。我認為名稱問題很重要，台灣想怎麼稱呼自己，應該是讓他們自己來決定。中國不應該在稱呼問題上強迫他們。總之我目前不怎麼擔心，之前的政策還沒改變，而且立陶宛和台灣之間的關係也在增強。

我並不質疑「一個中國政策」，這同樣也是立陶宛現行外交政策的一部分。這個政策的重點是，沒有任何國家可以同時和台海兩邊建立外交關係，只能二選一。你要是和一邊建交了，就不能和另一邊有外交關係。立陶宛也是這麼做的，我們和台灣沒有正式外交關係，而且我們也沒打算和台灣建交，其實現在也沒有人說要這麼做，除非我們被人非常極端地推向這個方向。不管怎麼說，現在還沒發生，也沒人質疑「一個中國政策」。但是中國領導人也必須明白，對立陶宛等國施加非常巨大的壓力，在某些情況下可能會導致中國不願見到的後果。歐洲民主國家不太喜歡被施壓，民主機制有時會讓外部施壓者適得其反。所以一切都要講求適度。

德國之聲：既然您說施壓，那您覺得多大的施壓算是適度呢？不僅僅是來自中國的施壓，也包括其他國家在這個議題上對中國的施壓。

對立陶宛的施壓或者說制裁力度可以說是史無前例的。幾乎所有的立中貿易都被喊停了，您見過其他國家遭到過中國的這等制裁嗎？至於中國也面臨西方國家的施壓，這根本不是一個層級的。

德國之聲：中國一直將台灣問題視作自己的絕對核心利益。立陶宛幾年前觸及了這個核心利益，在經濟方面蒙受了巨大損失。您現在回頭看，認為這一切值得嗎？

我們看到，中國對核心利益的描述其實是有很大的變動性的，與其說原則性問題還不如說像流水一樣善變。我認為我們依然在和中國簽署的協定範圍內，但他們把原則改動了，改成了對他們更有利。他們把原則改成了將一切都稱作核心利益，這是很危險的做法。這樣下去，將來還會有台灣、南中國海，還會有日本的某些島嶼、菲律賓的島礁。一下子就會有很多核心利益去擴展。而我們歐盟的外交政策的原則之一就是基於法治。簽了條約，那麼條約就是條約。我們同意將台灣稱作為台灣，那麼就會這麼稱呼他們。這不是說要搞「台獨」，這些問題應該是讓台海兩岸自己去解決，我們也是支持大家這麼做的。但是在名稱問題上，遭到那麼大的外部施壓，我覺得這很不公平。回頭來看，我們國家在遭到了那麼大的壓力後，現在變得更有韌性了，也變得更加敢於談論中國、批評中國了。所以我覺得這些事情都要平衡看待。

德國之聲：您說中國的原則還有核心利益像流水一樣善變？

對，而且中國在台灣問題上的這個做法還蠻成功的，你看當初大家都不敢直接向台灣供應新冠疫苗，因為很多國家都吃不准這會不會被北京認為是觸及核心利益、違反「一個中國原則」，於是紛紛袖手旁觀。這對島上的那麼多居民來說真的太不公平。

德國之聲：幾個月前，立陶宛總統瑙塞達說，接下來應該恢復和中國的正常經貿關係。您是否支持這樣的做法？還是認為增強和中國的經濟合作總是具有危險性？

現在，立陶宛和中國的外貿幾乎已經恢復到了遭制裁前的水平，所以我國輿論在說，立陶宛已經贏了：一邊是和中國的貿易，一邊是和台灣的關係。我認為我們的處境很不錯。但是我們和北京的外交或者說政治關係還是欠佳，兩國互設的大使館都無法正常運作，這其實挺讓人傷心。我並不反對恢復和中國的關係。只要中國想談，我們很願意談。我們也派遣了特使去北京和那裡的最高層領導談這個事情，但是顯然對方沒興趣。也許今後有一天他們會有興趣的。我們要像中國人一樣，要有耐心。

德國之聲：您現在不當外長了，語氣倒反而緩和了？就在幾個月前，您還沒卸任的時候，還曾說如今是冷戰2.0時代，所有國家都要在中美之間選邊站。您當初的選擇相當清晰，但現在川普又當美國總統了，您是覺得情況有變嗎？

我當時說的其實是專門針對互設使團或者說代表處的事情。我的意思是，有人說立陶宛需要進一步增進和中國的經貿合作，但我不覺得立陶宛有這個必要。立陶宛需要做的是貿易伙伴多樣化，開發新的貿易伙伴國，避免某個貿易伙伴拿貿易來要挾我們。你看看現在的中美對立，那麼立陶宛該站在哪邊其實是再明確不過的了。

德國之聲：川普上台了，美國的態度現在都變成這樣了，立陶宛難道還要繼續堅定地選擇美國一邊嗎？

當然！我們在歐洲正面臨二戰以來最大的地緣政治威脅，俄羅斯正在擴軍，攻擊我們的盟友，還在我們邊境附近演習。為了國防，我們必須找到和美國合作的方法。

後記：在採訪之後不久，蘭茨貝格斯在社媒X上發帖，對當前烏克蘭局勢、美俄關係、歐美關係表示擔憂，尤其擔憂美國不再願意保護歐洲的安全、同時歐洲國家卻無法團結一致接過援烏抗俄的重任。他在帖文中還指出，一直覺得中國「試圖以勝利者的身份出現」，擔心中國會利用美國撤退、歐洲無力保護烏克蘭的時機，搖身一變成為烏克蘭的保護傘，「北京手裡有著對俄羅斯的影響力，所以甚至能給烏克蘭開出比川普更好的條件。」蘭茨貝格斯進一步說，烏克蘭也能為中國保護傘提供豐厚回報，其中包括戰後重建的合同、港口、農產品等等；而且，屆時也有很多歐洲國家會支持這種方案。對於北京而言，這步妙棋能離間美國和歐洲，就像當年基辛格離間蘇聯和中國一樣。「更糟的是，中國充當烏克蘭保護傘，意味著北京開始取代美國的在歐洲東部防範俄羅斯的角色，這會導致歐盟東部國家依賴中國的保護，訛詐狀態隨後還會向西歐蔓延。」

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