被哈瑪斯囚禁期間女兒誕生 以色列人質獲釋與妻相擁…終得知愛女名字

擁有美國和以色列雙重國籍的迪克爾陳是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯最新釋放人質之一，其么女在他2023年10月被哈瑪斯綁架的兩個月後出生，迪克爾陳今天獲釋後終得知么女名字。

法新社報導，以色列政府公布的影像顯示，36歲的迪克爾陳（Sagui Dekel-Chen）與妻子阿維塔爾（Avital）在分離16個月後相擁，喜極而泣的她告訴丈夫，他們的小女兒叫做夏哈．馬薩（Shahar Mazal），意思是「幸運的黎明」。

這對夫婦是在以色列南部一座軍事基地團聚，迪克爾陳以及另外2名人質今天獲釋後被帶到此處，這是以色列與哈瑪斯（Hamas）的加薩走廊（Gaza Strip）停火協議生效後第6度換囚。

以色列倡議團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）分享迪克爾陳家屬的聲明，內文寫道：「我們的薩基（迪克爾陳）回家了。一名朋友、兒子、伴侶，還有最重要的，一位父親回家了。」

聲明還指出，迪克爾陳被囚禁將近500天後，「他現在終於回到以色列的國土，和我們在一起」。