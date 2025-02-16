快訊

誤飲濃度75%消毒酒精！台中13歲童灌200ml「四肢無力」 緊急送醫

勇鷹失事與鳥擊相關？空軍內部消息：飛官回報未發現衝激

阿根廷總統米雷伊發文力推 加密貨幣LIBRA竟在飆漲後暴跌…他遭控詐欺

中央社／ 布宜諾斯艾利斯15日綜合外電報導
阿根廷總統米雷伊因發文推廣加密貨幣LIBRA而招致批評。LIBRA幣值在他發文後一度飆漲，卻又在市場信心退縮下迅速暴跌，米雷伊因此被控詐欺。法國新聞社
阿根廷總統米雷伊因發文推廣加密貨幣LIBRA而招致批評。LIBRA幣值在他發文後一度飆漲，卻又在市場信心退縮下迅速暴跌，米雷伊因此被控詐欺。法國新聞社

阿根廷總統米雷伊因發文推廣加密貨幣LIBRA而招致批評。LIBRA幣值在他發文後一度飆漲，卻又在市場信心退縮下迅速暴跌，米雷伊因此被控詐欺，外界呼籲展開調查。

根據新聞媒體報導，自由派的米雷伊（Javier Milei）昨晚在社群媒體X平台發文，讚揚一項「私人計畫」將「透過資助小型企業及阿根廷企業家，刺激阿根廷經濟成長」。

據報，米雷伊在這則貼文寫道「全世界都想在阿根廷投資」，並提及加密貨幣LIBRA與相關計畫的網站。

然而，米雷伊在幾個小時後刪除這則貼文並解釋：「我先前不知道這項計畫的細節，在了解過後，我決定不再繼續傳播這個資訊。」

米雷伊又補充道，他與提出前述LIBRA計畫的「所謂私人公司顯然沒有任何關聯」。

但產業觀察人士指出，這是俗稱「拉地毯」（rugpull）的騙局，即開發商推出加密貨幣吸引投資者挹注資金後，迅速套現離場。

全球資本市場研究公司The Kobeissi Letter於X平台表示：「在（LIBRA）推出幾分鐘內，多名持幣大戶開始出清價值數百萬美元的LIBRA。」

根據The Kobeissi Letter，隨著LIBRA市值衝上46億美元，出清獲利達到400萬美元或以上；LIBRA市值在美東時間下午5時40分攀升至最高點後，便直線重挫。

阿根廷前總統、反對派人士克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）今天稱米雷伊是「加密貨幣騙子」。

中右翼政治聯盟「公民聯盟」（Civic Coalition）成員費拉洛（Maximiliano Ferraro）談到，國會必須成立「特別調查委員會」以釐清事實、查明責任歸屬。

阿根廷當地媒體報導，米雷伊的私人律師奧納托（Francisco Onato）在X平台指稱，米雷伊只是特別強調一家公司以提振阿根廷經濟。

奧納托主張，米雷伊的作為「由於缺乏意圖，因此不構成任何犯罪行為」。

米雷伊 貨幣 阿根廷

延伸閱讀

阿根廷控種族滅絕欲逮翁山蘇姬 1理由各國都可起訴

川普清除FBI前局長人馬 6高官被拔

美國退出巴黎協定 聯合國證實已接獲華府告知

有樣學樣？川普退出巴黎氣候協定引連鎖效應 阿根廷總統也考慮退出

相關新聞

北約末日來臨？美媒對慕尼黑會議側記：歐洲人認為美俄都想摧毀歐洲

政治新聞網站Politico的評論版主編戴特米爾（Jamie Dettmer）15日以「這是北約的末日嗎」為題，說明歐洲...

被哈瑪斯囚禁期間女兒誕生 以色列人質獲釋與妻相擁…終得知愛女名字

擁有美國和以色列雙重國籍的迪克爾陳是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯最新釋放人質之一，其么女在他2023年10月被哈瑪斯綁架的兩個...

阿根廷總統米雷伊發文力推 加密貨幣LIBRA竟在飆漲後暴跌…他遭控詐欺

阿根廷總統米雷伊因發文推廣加密貨幣LIBRA而招致批評。LIBRA幣值在他發文後一度飆漲，卻又在市場信心退縮下迅速暴跌，...

德國大選逼近…馬斯克力挺極右另類選擇黨 視訊現身造勢活動

德國2月23日將舉行國會大選，即使極右派且反移民的「德國另類選擇黨」被國內所有其他政黨視為民主威脅，卻在海外獲得億萬富豪...

暗指川普無法無天 德總統：新美國政府世界觀不符國際利益

為期三天的德國慕尼黑安全會議登場，烏克蘭局勢及各國對烏克蘭未來的態度成為會議焦點。德國總統史坦麥爾在開幕致詞表示，「新的...

加薩停火協議解危 6度換囚 哈釋3以人、以釋369巴人

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）15日在加薩部城市甘尤尼斯(Khan Yunis)釋放3名以色列人質，將他們移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。