德國大選逼近…馬斯克力挺極右另類選擇黨 視訊現身造勢活動

德國2月23日將舉行國會大選，即使極右派且反移民的「德國另類選擇黨」被國內所有其他政黨視為民主威脅，卻在海外獲得億萬富豪暨美國總統川普親信馬斯克的大力相挺。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）近日透過視訊現身德國另類選擇黨（AfD）造勢活動，他高呼：「來吧，各位！為德國偉大的未來奮鬥！」

正當柏林主流政界對於美國新政府感到不安時，德國另類選擇黨卻為這個反對移民、風力發電、性別政治以及所有涉及「覺醒文化」（woke）意識形態的盟友而振奮歡呼。

身為歐洲最大經濟體的德國將於23日迎來大選，馬斯克也在這場選戰中不斷發動網路攻勢，他不僅支持另類選擇黨，甚至侮辱中間偏左的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）是「傻子」。

馬斯克與德國另類選擇黨的總理人選魏德爾（Alice Weidel）直播對談時，他告訴德國選民：「你們務必投票支持變革，這就是我強烈推薦大家投給另類選擇黨的原因。」

美國副總統范斯（JD Vance）14日在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表談話，譴責歐洲聯盟（EU）領袖無視選民對移民問題的擔憂，川普（Donald Trump）隨後也讚揚這番言論。

在跟馬斯克的直播對談中，魏德爾聲稱德國另類選擇黨被「負面描繪」成極端組織，並強調該黨實際上是「保守自由主義」政黨。

儘管德國媒體大多對這場對談嗤之以鼻，但卡塞大學（Kassel University）政治學者施若德（Wolfgang Schroeder）認為，馬斯克讚揚另類選擇黨將帶來動員效果，並使該黨形象加分。