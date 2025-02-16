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美日韓慕尼黑碰面 重申堅定同盟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美、日、韓三國外交部長在慕尼黑碰面，強調三國合作不會改變。（中央社）
美、日、韓三國外交部長在慕尼黑碰面，強調三國合作不會改變。（中央社）

美國總統川普上任，比起減少歐洲防衛，他仍相當在意亞太局勢？美、日、韓3國外交部長15日於慕尼黑會談，三方確定「不可動搖的夥伴關係」，美國也重申日韓在美國的核保護傘下。外界判斷，雖然川普仍將與中國領導人習近平對談，且設法與北韓交涉，但在亞太上的調整應該不會像歐洲那麼大。

美日韓合作不變

根據《日本時報》報導，美國國務卿盧比歐、日本外務大臣岩屋毅與南韓外交部長趙兌烈於德國慕尼黑峰會碰面。三方發表聯合聲明表示，會加強合作因應威脅，強化經濟韌性與促進彼此利益。美國還指出防衛日韓是「鐵一般的承諾」，似乎是希望打消川普上台後要求盟友負擔更多的要求。

針對北韓問題，三方都表示嚴肅關切北韓領導人金正恩發展的核武計畫，還有北韓駭客在全球的破壞行為，並透過虛擬資產洗錢。因此聯合聲明特別強調，不允許任何恐威脅三國的計劃，算是相當強硬的用語。另一方面，川普雖與金正恩談判3次都失敗，但仍表示願意與北韓重新接觸，為兩手策略之運用。

台歡迎美日韓合作

聲明中雖然並未直接提到中國，但仍舊強調反對以武力改變印太地區水域的現況，包括南海，並依舊強調航海自由權。《南韓先驅報》提到，三方還是希望北韓可以去核化。自2023年三國於大衛營舉行峰會後，美、日、韓強化了北韓彈道飛彈警訊的共享，還設立「自由邊界」聯合軍演，還要成立秘書處體制化三方合作機制，各界關注未來川普政府如何深化美、日、韓合作機制。

針對川普新政府上任後首度舉行的美日韓三國外長會議，即共同重申支持維持台海和平與穩定、反對片面以武力或脅迫改變現狀，外交部長林佳龍也發聲明表示誠摯歡迎與感謝。林佳龍強調，這也是不久前美日領袖峰會聯合聲明後，理念相近夥伴再次共同發聲，彰顯台海和平穩定已是國際共識與共同利益。

外交部歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，並關切中國灰色地帶及經濟脅迫行徑對現狀造成的威脅。

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北韓 川普 美國

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