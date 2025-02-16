怒嗆川普接管加薩說 數千人在倫敦示威遊行
英國倫敦今天有數千名親巴勒斯坦的群眾行經市中心，至美國大使館前抗議美國總統川普有關「接管」加薩（Gaza）的主張。
法新社報導，數千人揮舞著巴勒斯坦旗幟、高舉著寫著「不要插手加薩」的標語，從西敏區（Westminster）白廳（Whitehall）、跨越泰晤士河來到位在九榆樹區（Nine Elms）的美國大使館。
川普本月稍早提議由美國「接管」加薩走廊，並將當地200萬居民遷出，以打造「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。這番言論使國際社會大為震驚，西方領袖和阿拉伯國家同聲譴責。
這場由「巴勒斯坦團結組織」（Palestine SolidarityCampaign，PSC）主辦的遊行，是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日爆發戰爭以來，在倫敦舉辦的第24次大型親巴示威活動。
由於今天有另一場參與者揮舞著以色列國旗、名為「停止仇恨」（Stop the Hate）的遊行，倫敦派出大批警力將兩邊人馬區隔開來，以免爆發衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言