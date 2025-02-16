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怒嗆川普接管加薩說 數千人在倫敦示威遊行

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

英國倫敦今天有數千名親巴勒斯坦的群眾行經市中心，至美國大使館前抗議美國總統川普有關「接管」加薩（Gaza）的主張。

法新社報導，數千人揮舞著巴勒斯坦旗幟、高舉著寫著「不要插手加薩」的標語，從西敏區（Westminster）白廳（Whitehall）、跨越泰晤士河來到位在九榆樹區（Nine Elms）的美國大使館。

川普本月稍早提議由美國「接管」加薩走廊，並將當地200萬居民遷出，以打造「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。這番言論使國際社會大為震驚，西方領袖和阿拉伯國家同聲譴責。

這場由「巴勒斯坦團結組織」（Palestine SolidarityCampaign，PSC）主辦的遊行，是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日爆發戰爭以來，在倫敦舉辦的第24次大型親巴示威活動。

由於今天有另一場參與者揮舞著以色列國旗、名為「停止仇恨」（Stop the Hate）的遊行，倫敦派出大批警力將兩邊人馬區隔開來，以免爆發衝突。

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