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奧地利驚傳隨機砍人案釀1死 敘利亞籍犯嫌落網

中央社／ 維也納15日綜合外電報導
奧地利南部城市維拉克（Villach）今天發生1名敘利亞籍尋求庇護者揮刀刺死1名10多歲孩子、傷及另外5人的事件。示意圖。圖／Ingimage
奧地利南部城市維拉克（Villach）今天發生1名敘利亞籍尋求庇護者揮刀刺死1名10多歲孩子、傷及另外5人的事件。示意圖。圖／Ingimage

奧地利南部城市維拉克（Villach）今天發生1名敘利亞籍尋求庇護者揮刀刺死1名10多歲孩子、傷及另外5人的事件，震驚全國，警方事後已逮捕犯嫌。

法新社報導，警方說1名男子「持刀隨機攻擊路人」，造成1名14歲男孩喪生。警方已經逮捕1名23歲敘利亞籍尋求庇護者。

警方表示，這起發生在今天下午4時前不久的事件另有5人受傷，其中2人傷勢嚴重。

警方並表示，1名路過的食物外送員介入，用自己的車去撞攻擊者，成功避免更多人受害。警方說，這名外送員同樣來自敘利亞，持刀砍人的犯嫌受到輕傷，已遭到逮捕。

警方表示，根據初步資訊，犯嫌是敘利亞籍尋求庇護者，有合法居留證且也沒有前科。

目前還不清楚犯案動機，但據目擊者的說法，犯嫌作案時曾呼喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

路透社報導，這類攻擊案在奧地利極為罕見。2020年曾有1名聖戰士在維也納（Vienna）掃射造成4人喪生，是奧地利數十年來最致命的攻擊事件。

但這個月13日，奧地利鄰國德國剛發生1名疑似為阿富汗籍的尋求庇護者在慕尼黑（Munich）開車衝撞人群的事件，造成2死數十人傷。

外送員 奧地利 敘利亞

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