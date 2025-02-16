阿拉伯國家能阻止川普的加薩「蔚藍海岸」計劃嗎？

（德國之聲中文網）川普提出的加薩“蔚藍海岸”設想，乍一看似乎頗具吸引力。

媒體報道稱，川普對加薩的改造構想可能是基於美國華盛頓經濟學教授約瑟夫·佩爾茨曼（Joseph Pelzman）去年夏天起草的一份長達49頁的文件。該加薩重建計劃涵蓋可再生能源、輕軌系統、機場和港口、數字化治理以及海濱度假酒店等多個領域。

2023年10月7日哈馬斯向以色列發動突然襲擊，以色列此後對加薩地帶進行了持續轟炸，導致大片區域被毀。盡管目前已有停火協議，但局勢仍不穩定£¬重建加薩確實必要。

然而，為了實施這一計劃，佩爾茨曼去年8月在一檔播客節目中表示，加薩需要被“徹底清空”。他建議，美國可以“依靠埃及”接收來自加薩的難民，因為埃及欠了美國的債。

川普似乎對該計劃可行性深信不疑。盡管該計劃本身就存在一些重大問題，例如誰來提供資金支持？以及如何說服約200萬巴勒斯坦人永久地離開自己的家園？後者甚至已經可以被認定為種族清洗（ethnic cleansing）。

中東大多數國家已對這一計劃進行譴責。埃及和約旦——川普提議接收數百萬巴勒斯坦人的國家——對此表示強烈不滿。

約旦國王阿卜杜拉二世本周訪問華盛頓後，在社交媒體上表示，他“重申約旦堅定反對驅逐加薩和約旦河西岸巴勒斯坦人的立場”。

埃及外交部也發表類似聲明，宣布將提出一項計劃，以“確保巴勒斯坦人民留在自己的家園”。

川普則認為，埃及和約旦都從美國獲取數十億美元的經濟和軍事援助，因此別無選擇。

阿拉伯國家有籌碼向美國施壓嗎？

阿拉伯國家能否采取行動阻止川普的加薩“蔚藍海岸”計劃？

約旦是美國在中東地區最親密的盟友之一，並在2021年與美國簽署了防務合作協議，允許美國軍隊、車輛和飛機自由進出約旦。

專家認為，如果巴勒斯坦難民大量湧入約旦，將對該國以王室為核心的政府構成“生存威脅”。如果約旦政府倒台，雙方的安全合作也將受到嚴重影響。

此外，約旦還擔心，如果強行將200萬加薩居民遷入埃及，那麼居住在約旦河西岸的300萬巴勒斯坦人可能會成為下一批。

埃及則表示，如果以色列試圖將巴勒斯坦人驅逐至西奈半島（Sinai Peninsula），埃及將終止與以色列的長期和平條約。

有報道稱，埃及軍隊已在西奈半島集結，盡管目前尚不清楚這是否與川普的言論直接相關。埃及軍隊本就駐扎在該地區，以應對當地的極端組織威脅。

此外，埃及總統阿卜杜勒-法塔赫·塞西也推遲了原定的訪問華盛頓計劃。

阿拉伯國家與以色列關系正常化進程似乎已無可能，盡管沙特阿拉伯和以色列的關系緩和曾是川普第一任期的重要目標。但近幾個月來，沙特方面多次表示，除非有明確的巴勒斯坦建國方案，否則不會與以色列達成和解。

阿拉伯國家還可以考慮其他施壓手段，例如削減與美國的情報合作、限制美軍使用蘇伊士運河，以及減少海灣國家對川普在該地區投資的資金支持。此外，沙特阿拉伯與川普女婿賈裡德·庫什納（Jared Kushner）管理的私募股權公司關系密切，也可能成為施壓手段之一。

沒有一個阿拉伯國家想與川普發生沖突

然而，專家向德國之聲表示，阿拉伯國家不太可能動用上面這些手段來阻止川普的加薩計劃。

“真正的阻力首先來自現實，” 華盛頓中東研究所高級研究員布萊恩·卡圖利斯（Brian Katulis）指出。“現實情況本身就會阻止這一計劃的實施。”

加薩局勢過於復雜，涉及諸多難以逾越的障礙，例如哈馬斯仍然活躍於當地。卡圖利斯解釋說：“除非川普想在地中海沿岸制造一個類似1992年索馬裡摩加迪沙事件（美軍在索馬裡首都摩加迪沙陷入苦戰，損失慘重）的局面。”

卡圖利斯認為，阿拉伯國家的第二個施壓點則是他們日益團結一致，反對川普“加薩計劃”並推動“兩國方案”。

“沒有任何阿拉伯國家願意在川普一上任就和他搞對立，”英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東與北非事務專家艾哈邁德·阿布杜（Ahmed Aboudouh）表示。“所以埃及方面的策略是建立一個統一的阿拉伯陣線，並與美國政府的建制派——國務院、五角大樓和國會成員進行接觸，以試圖向川普施壓。”

阿布杜還告訴德國之聲，阿拉伯國家希望向外界表明，這個問題不僅關乎埃及和約旦，也影響整個地區，並也在尋求歐洲國家的支持。

阿拉伯國家可能擬定的加薩重建方案

部分阿拉伯國家已表示將自行提出加薩重建計劃。阿拉伯聯盟定於2月27日在開羅召開緊急會議，屆時可能會形成一份計劃草案。

據媒體報道，“新”重建方案可能基於以往的提案，包括巴勒斯坦民族權力機構（PA）的提議。

該計劃可能包括：在加薩設立技術官僚政府；由阿拉伯國家培訓加薩安全部隊；不進行人口遷移；在加薩內部農業區和其他地區安置流離失所的巴勒斯坦人直至重建完成；重建費用預計超過300億美元；埃及可能會組織捐助者會議。

卡內基國際和平基金會主管研究的副總裁馬爾萬-穆阿謝爾（Marwan Muasher）本周在一份分析報告中表示，阿拉伯聯盟也可能會采取應急措施，幫助約旦和埃及，以防美國削減對這些國家的援助。

川普言論助長了以色列右翼

無論最終方案如何，專家認為仍然存在許多不確定性。

卡圖利斯指出：“[阿拉伯國家]是否會說到做到地拿出資金？這很大程度上取決於以色列政府的態度及其決策。”

阿布杜補充說：“如果只是川普，可以相當肯定地說，這個‘加薩蔚藍海岸’計劃不會實現。但如果再加以色列右翼的支持，那就另當別論了。他們接受了這個想法，並且希望將其推進。”

卡圖利斯總結道：“川普的加薩‘蔚藍海岸’計劃讓以色列右翼有了更大膽的想法，他們可能會覺得自己最瘋狂的夢想 – 對巴勒斯坦領土進行種族清洗可能會成真。如果約旦河西岸也被吞並了，那麼整個局勢都將走向失控。”

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