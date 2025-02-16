日本醫院內命案謊稱肺炎 又發現百餘份偽造死亡證明

日本青森縣一家醫院2023年發生一名男子遭同病房病患以牙刷柄捅死的命案，院方卻開立死者死於「肺炎」的證明，涉案的院長兄弟昨天遭警方逮捕。

警方又發現該院由一名疑似罹患失智症的老醫師簽名開立的死亡證明逾100份，大多死因寫「肺炎」。

日本讀賣新聞報導，青森縣八戶市的陸奧紀念醫院（病床數413床）2023年3月12日深夜發生當時73歲的男病患高橋生悅遭同病房的59歲酒精戒斷症候群患者持牙刷柄瘋狂捅死的命案。院方為了隱匿命案，翌日開立死亡證明，將死者的死因寫是因肺炎死亡。

警方以涉嫌隱匿犯人的罪名昨天逮捕該醫院61歲院長石山隆及死者高橋生悅生前的主治醫師、60歲的石山哲，這兩人是兄弟關係，兩人今天被移送檢察廳偵辦。

調查當局發現這份捏造的死亡證明是由一名當時89歲、疑似因罹患失智症入住此醫院治療的醫師簽名開立的。

調查當局後來扣押了此醫師簽名的死亡證明逾100份，其中逾半數寫的死因是「肺炎」。調查當局懷疑該醫院偽造死亡證明已常態化。

讀賣新聞報導，這名當時89歲的醫師持有醫師執照，曾服務於這家醫院。他被診斷疑似罹患腦部疾病韋尼克腦病變（Wernicke encephalopathy，WE），2022年12月從別家醫院轉至陸奧紀念醫院治療。

這位老醫師的長子接受讀賣採訪時表示，「父親連說話都難溝通，很難開立死亡證明」。

陸奧紀念醫院的職員、調查相關人士表示，這家醫院沒醫師值班的夜間，如果有病患病情惡化病逝的話，就開立由這名老醫師署名的死亡證明。老醫師於2024年死亡。