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南韓外交部：美國務卿魯比歐盼雙邊維持信任關係

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。 法新社
美國國務卿盧比歐。 法新社

南韓外交部今天發布聲明指出，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）告訴南韓外交部長趙兌烈，不論兩國的國內情勢如何，美方都希望與南韓維持穩定的信任關係。

韓聯社報導，趙兌烈與魯比歐在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊會談之際，南韓希望確保與美國新政府的關係順利發展，儘管美國總統川普持續推出大膽的關稅政策，且對北韓的立場仍不甚明確。

路透社報導，南韓外交部表示，魯比歐與趙兌烈於德國慕尼黑會面時達成共識，將在推進北韓完全非核化的目標密切合作，也對俄羅斯與北韓的軍事合作表達關切。

南韓外交部提到，雙方同意在能源和先進科技領域進行合作，包括造船、核能和液化天然氣方面。

聲明還寫道，趙兌烈要求透過雙邊密切協商來解決美國關稅問題，魯比歐對此呼籲相關部門進行磋商。

南韓 慕尼黑 美國 魯比歐

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