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教宗方濟各呼吸道感染住院 義大利媒體：已退燒度過平靜一夜

中央社／ 羅馬15日綜合外電報導
教宗方濟各。圖／路透社
教宗方濟各。圖／路透社

義大利安莎（ANSA）通訊社今天報導，因呼吸道感染住院的教宗方濟各（Pope Francis）在醫院度過了平靜的一夜。

路透社報導，現年88歲的教宗因罹患支氣管炎超過一週，並於昨天早上送往羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）接受治療。

安莎通訊社引述梵蒂岡消息人士說法指出，教宗度過了平靜的夜晚並已退燒。

安莎通訊社補充道：「對於昨天開始的新療法，大家抱持樂觀的態度。」

梵蒂岡昨晚表示，方濟各已接受診斷，顯示為呼吸道感染。梵蒂岡官員今天尚未發布官方最新消息。

方濟各自去年12月中旬罹患呼吸道疾病至今，並於今年1月和2月的幾次公開活動中，也委請其他神職人員代唸準備好的講稿。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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