翁山蘇姬等緬甸前現任官員遭控種族滅絕 阿根廷發逮捕令

緬甸現任軍政府領袖及翁山蘇姬等數名緬甸前民選政府官員被控對洛興雅少數族群犯下「種族滅絕和違反人道罪」，在南美洲國家阿根廷遭提告，法院已對他們發出逮捕令。

根據法新社今天見到的裁決書，提告的是1個支持洛興雅的團體，他們根據「普遍管轄權」（universal jurisdiction）原則向阿根廷法院遞狀。

根據這項原則，若犯罪被認為有足夠嚴重性，例如種族滅絕罪或戰爭罪，不管發生在何處，各國都可予以起訴。

遭到阿根廷法院下令逮捕的對象，包括緬甸軍政府領導人敏昂萊、緬甸前文人總統廷覺，以及曾獲諾貝爾和平獎的緬甸前民選政府實質領袖翁山蘇姬。

翁山蘇姬從2016起擔任緬甸國務資政，直到2021年遭到軍方發動政變趕下台。但她在位期間，不滿她的人指責她在阻止洛興雅人遭到虐待一事上幾無作為。

敏昂萊也正受到國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）的調查。另一方面，聯合國（UN）最高法院「國際法院」（International Court of Justice，ICJ）正在審理指控緬甸犯下「種族滅絕罪」的1起訴訟。