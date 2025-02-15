快訊

選上民眾黨主席曝下一步 黃國昌提4感謝「讓柯文哲感到驕傲」

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她開會笑呵呵」

庫克群島與大陸簽全面戰略夥伴協議 引紐西蘭關切

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導
紐西蘭外交部長皮特斯。圖／美聯社
紐西蘭外交部長皮特斯。圖／美聯社

南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）今天宣布，已和中國簽署全面戰略夥伴關係協議。此舉預料將引來與其在憲法上有「自由聯繫」（free association）關係的紐西蘭關切。

路透社報導，庫克群島總理布朗（Mark Brown）的辦公室透過聲明表示，布朗在中國黑龍江省省會哈爾濱與中國國務院總理李強簽署這份協議，為兩國在貿易、投資、觀光、海洋科學、水產養殖、農業、基礎建設氣候韌性及災害防範等「優先領域」奠定合作框架。

布朗表示：「我們因此能在符合我們國家利益與長期發展目標的領域上，與中國有更多可能的合作，這提供我們官方、民間與民眾從中獲益的機會。」

布朗本月稍早透露他將前往中國尋求這份夥伴關係時，已引發紐西蘭不滿。紐西蘭愈來愈謹慎看待中國在太平洋地區日益擴張影響力。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的辦公室今天發布聲明表示：「紐西蘭一旦取得這份協議，將根據我國利益及我們（紐西蘭與庫克群島）相互的憲法責任，來予以密切考量。」

自治的庫克群島能以獨立國家身分和國際社會互動，但由紐西蘭提供預算支持及防禦保證，庫克群島的人民也都屬於紐西蘭公民。

紐西蘭之前表示，之所以關切布朗訪問中國一事，因為紐西蘭曾要求在布朗啟程前檢視他打算簽署的這份協議，卻未能如願。

屬於美國盟邦的紐西蘭曾對北京在南太平洋勢力日增示警，擔心中國可能暗中顛覆西方影響力。

北京 哈爾濱 李強 紐西蘭

延伸閱讀

哈爾濱亞冬會今閉幕 李強將與庫克群島、蒙古總理出席

庫克群島親中動作頻頻 紐西蘭外長：措手不及

相關新聞

庫克群島與大陸簽全面戰略夥伴協議 引紐西蘭關切

南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）今天宣布，已和中國簽署全面戰略夥伴關係協議。此舉預料將引來與其在憲法上有...

川普激起愛國潮…加拿大國旗熱銷 政界號召周末做1事

隨著加拿大與鄰國美國的緊張關係掀起加拿大人一波愛國浪潮，加拿大旗幟生產商Flags Unlimited的業主表示，他們的...

范斯批歐危機來自內部而非外來勢力 德防長嗆無法接受

副總統范斯首次出訪歐洲，14日藉著出席德國慕尼黑(Munich)安全會議的機會，指責歐洲有言論審查、移民過多等各種「內部...

疑宗教動機 德聯邦檢察總署接手慕尼黑駕車撞人案

德國慕尼黑近日發生駕車襲擊人群事件，造成近40人重傷，肇事者為一名24歲阿富汗人，據檢調掌握證據推測，具有伊斯蘭主義動機...

美國防部長訪華沙 強調鞏固波美軍事聯盟

根據英文獨立網路媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，美國國防部長赫塞斯在波蘭表示，波蘭對自身國防與...

川普促歐增軍費 前北約副秘：大勢所趨但不能只看金額

美國總統川普要求北約的歐洲成員國增加國防支出，前北約副秘書長米努托里佐認為，這是大勢所趨、歐洲必定要走的路，但他提醒，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。