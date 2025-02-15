庫克群島與大陸簽全面戰略夥伴協議 引紐西蘭關切

南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）今天宣布，已和中國簽署全面戰略夥伴關係協議。此舉預料將引來與其在憲法上有「自由聯繫」（free association）關係的紐西蘭關切。

路透社報導，庫克群島總理布朗（Mark Brown）的辦公室透過聲明表示，布朗在中國黑龍江省省會哈爾濱與中國國務院總理李強簽署這份協議，為兩國在貿易、投資、觀光、海洋科學、水產養殖、農業、基礎建設氣候韌性及災害防範等「優先領域」奠定合作框架。

布朗表示：「我們因此能在符合我們國家利益與長期發展目標的領域上，與中國有更多可能的合作，這提供我們官方、民間與民眾從中獲益的機會。」

布朗本月稍早透露他將前往中國尋求這份夥伴關係時，已引發紐西蘭不滿。紐西蘭愈來愈謹慎看待中國在太平洋地區日益擴張影響力。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的辦公室今天發布聲明表示：「紐西蘭一旦取得這份協議，將根據我國利益及我們（紐西蘭與庫克群島）相互的憲法責任，來予以密切考量。」

自治的庫克群島能以獨立國家身分和國際社會互動，但由紐西蘭提供預算支持及防禦保證，庫克群島的人民也都屬於紐西蘭公民。

紐西蘭之前表示，之所以關切布朗訪問中國一事，因為紐西蘭曾要求在布朗啟程前檢視他打算簽署的這份協議，卻未能如願。

屬於美國盟邦的紐西蘭曾對北京在南太平洋勢力日增示警，擔心中國可能暗中顛覆西方影響力。