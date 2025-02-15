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黎巴嫩真主黨支持者示威 UN維和部隊車輛遭縱火

中央社／ 貝魯特14日綜合外電報導

黎巴嫩政軍組織真主黨的支持者封鎖通往黎國首都貝魯特機場的道路以示抗議，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）一輛車今天在當地遭縱火，部隊回報此事件導致一名指揮官受傷。

法新社報導，由於黎巴嫩當局禁止2架伊朗飛機降落貝魯特，真主黨（Hezbollah）支持者已連續兩夜封鎖通往黎國唯一機場的道路。

黎巴嫩軍方矢言對車輛縱火事件的幕後黑手採取堅定行動。根據UNIFIL，其一名即將卸任的副指揮官因此受傷。

黎巴嫩軍方在社群媒體X平台發文指出，「多個地區，尤其是機場周邊地區…爆發示威，現場出現破壞公物與衝突行為，包括襲擊（聯合國）維和部隊成員及車輛」。

UNIFIL要求「黎國當局立即展開全面調查」，並表示「攻擊維和部隊人員是公然違反國際法，甚至可能構成戰爭罪」。

與以色列打仗一年，以及鄰國盟友敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台均大幅削弱真主黨，然而其在黎巴嫩仍擁有龐大權力基礎。

以色列一再指控真主黨利用貝魯特機場從伊朗運送武器，真主黨和黎巴嫩官員則屢次否認這項說法。

黎巴嫩民航總局（DGCA）昨天談到，由於實施「額外安全措施」，在本月18日前，已「暫時重新安排」部分航班，其中包括來自伊朗的班機。

機場 真主黨 黎巴嫩

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