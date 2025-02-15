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疑宗教動機 德聯邦檢察總署接手慕尼黑駕車撞人案

中央社／ 柏林15日專電
德國慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，警方封鎖現場。美聯社
德國慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，警方封鎖現場。美聯社

德國慕尼黑近日發生駕車襲擊人群事件，造成近40人重傷，肇事者為一名24歲阿富汗人，據檢調掌握證據推測，具有伊斯蘭主義動機，德國聯邦總檢察機關目前接手調查。

據悉，該名阿富汗男子13日上午在慕尼黑市區史地格邁爾廣場（Stiglmaierplatz）開車衝撞一群人，當時德國服務行業工會（Ver.di）正在舉行示威活動。

據慕尼黑警方指出，該男當時開車跟在人群和一輛警車後，然後超車、加速，撞向人群造成近40人受傷，其中一些人仍有生命危險。

巴伐利亞邦內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）證實，該名阿富汗人擁有德國有效的居留許可和工作許可。

據赫爾曼表示，該男在2016年底以無人陪伴的未成年難民身分來到德國，庇護程序在2020年結束，並且收到離境請求。然而，2021年4月慕尼黑當局對該男發出容忍通知，並在2021年發出居留許可。

德國卡斯陸（Karlsruhe）的檢方14日引據警方證詞，並表示，「目前懷疑該犯罪行動出於宗教性動機，是對自由民主基本秩序的攻擊」，並接手調查案件。

據警方指出，包括司機在犯罪後高喊阿拉伯語「真主至大」的言論。在審訊中，該名男子也「承認自己有意駕車撞向示威參與者」。

由於事發在慕尼黑安全會議開幕前一天，該案引發高度關注。美國副總統范斯（JD Vance）也在14日與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面時，表達對這起事件的哀悼之意。

德國 慕尼黑 阿富汗

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