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范斯在慕尼黑會議大說教！批歐洲最大威脅來自內部 台下一片沉默

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。歐新社
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。歐新社

美國副總統范斯（JD Vance）14日在慕尼黑安全會議演說，對歐洲民主國家提出嚴厲批評，稱歐洲現今面臨最大的威脅不是來自俄羅斯和中國，而是來自歐洲內部，即網路言論自由的限制及未能阻止非法移民

BBC、衛報報導，范斯原定要在會議上討論烏克蘭戰爭以及華府與歐洲間的安全分歧等關鍵議題，但他對這些避而不談，而是聲稱歐洲未能傾聽選民的民粹主義關注。

范斯細數歐洲國家因防堵不實資訊而封鎖、限制部分社群媒體等例子，高聲向台下氣氛略為緊繃的歐洲政壇要人們說教：「如果你們害怕自己人民的聲音，那就沒有安全可言，美國也沒什麼能幫忙的。」

他並指責歐洲拒絕解決移民等問題，將此歸咎於「整個大陸和世界各地的政治人物做出的一系列有意識的決定」，並強調13日在慕尼黑發生的襲擊事件，一名阿富汗人駕車衝撞人群，造成至少30人受傷。

范斯也強調禁止代表民粹主義政黨的政客是錯誤的。 「我們不必同意人們說的所有事情或任何話，但當政治領導人代表重要選民時，我們就有義務傾聽。」

范斯形容川普重返白宮就像「鎮上來了一位新警長」，或許美國觀點與歐洲觀點不盡相同，「但我們會捍衛你們提出觀點的權利」，而歐洲也必須在保衛自己這件事上，負起更大的責任。

范斯演說約20分鐘過程中，會場內一片沉默，隨後多名歐洲政客譴責范斯演說。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）稱「這令人無法接受」；歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）說，范斯「試圖挑起歐洲爭端」。

移民 美國 范斯

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