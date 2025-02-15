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俄羅斯發言人詆毀義大利總統 義總理：侮辱全民族

中央社／ 羅馬15日專電
義大利總理梅洛尼。（義大利總理府提供）中央社
義大利總理梅洛尼。（義大利總理府提供）中央社

義大利總統馬達雷拉比喻俄羅斯入侵烏克蘭之舉像納粹，莫斯科外交部今天批評馬達雷拉「妄言褻瀆神明」，引起義國憤怒。義國總理梅洛尼嚴厲反擊，稱此說法侮辱了義國國家元首和其代表的整個義大利民族。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）日前在法國馬賽大學發表演說時，將俄羅斯入侵烏克蘭與納粹第三帝國的行徑相提並論。以「戰狼」作風聞名的俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天批評馬達雷拉的論調是「妄言褻瀆神明」（blasphemous inventions）。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）立刻發布嚴正聲明，批評此種侮辱性語言冒犯了義大利國家元首及其代表的整個義大利民族；梅洛尼強調，她本人與整個義國政府都全力聲援馬達雷拉，繼續堅定譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。

義國參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）透過社群媒體表示，俄羅斯外交部發言人的說法「不恰當且不合分際」，馬達雷拉是義大利共和國價值的守護者，是國家精神指標。

義國外交部長塔加尼（Antonio Tajan）在社群媒體表示，他全然信賴馬達雷拉作為國家元首的職務，馬達雷拉廣被推崇是位具有影響力的和平締造者。

最大反對黨民主黨（PD）領導人施萊恩（EllySchlein）也對馬達雷拉表示聲援感謝，她表示，在民主國家，國家元首是憲法與體制的守護者，元首的言行受到社會支持。

相對義國政界一片震怒，安莎（ANSA）通訊社報導，根據總統府人士轉述，馬達雷拉本人心情十分平靜，他邀請沙卡洛娃仔細閱讀他演講的全文再做回應。

俄羅斯 義大利

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