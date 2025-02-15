范德賴恩要為歐盟國防預算解除赤字限制

中央社／ 布魯塞爾14日專電

歐盟執委會主席范德賴恩在慕尼黑安全會議演說時，拋出她將提議針對國防經費放寬歐盟對成員國的政府赤字限制，並向川普喊話「烏克蘭的失敗不只會弱化歐洲，也會弱化美國」。

川普（Donald Trump）政權在本周密集丟出強力促和俄烏、全面施加「對等關稅」兩枚震撼彈，讓歐洲當局措手不及。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天透過慕尼黑安全會議（MSC）的場合回應，除了再次強調美國掀起貿易戰和懲罰性關稅毫無意義，演說大半重點放在烏克蘭和歐洲安全議題上。

范德賴恩表示，烏克蘭比任何人都想要和平也願意和談，而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）才應該證明他無意拖長戰爭。她強調烏克蘭需要公正且持久的和平，烏克蘭的失敗將會弱化歐美、加劇印度-太平洋地區的挑戰，從而威脅歐美共享的價值，因為世上的獨裁者正在關注侵略鄰國會否不受到懲罰，以及真正的遏阻是否存在。

相較於烏克蘭欲加入北大西洋公約組織（NATO）的期望這兩天被川普及美國新國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）潑了冷水，范德賴恩則在演說中送暖，表示將加速烏克蘭加入歐盟的進程，「烏克蘭是我們歐洲大家庭的一部分，這是他們的未來所在」。

她也向歐洲圈內喊話，對於本周美國官員們的言論勿回以激憤，而要誠實以對，因為部分內容值得同意。她說，歐美雙方都想要停止流血，想要能帶給烏克蘭主權和繁榮的公正且持久和平，同意烏克蘭應獲得堅實的安全保證。

范德賴恩說她對美方言論最有共鳴的是對於歐洲的安全，歐洲自己必須作出更多努力。由於提升國防經費所費不貲，「需要大膽手段」。

她以歐盟國家因應Covid-19（2019冠狀病毒疾病）危機為例。2020到2023年歐盟暫停對所有成員國預算赤字上限的規定，讓各國政府可超額舉債搶救疫情下的經濟民生，稱為「普遍豁免條款」（General EscapeClause）。

范德賴恩認為現在歐洲進入另一個危機時期，應採取類似行動。她將提議針對歐盟國家的國防投資再次啟動豁免條款，讓成員國能大幅提高防衛支出。她強調將謹慎而為，並針對不同成員國的情況訂作適合的國防財務工具。

另一方面，目前川普政府促和俄烏的舉動顯得獨斷獨行，將歐盟及歐洲國家擺在一邊，范德賴恩在論壇問答時被問及她本人「在俄烏和平談判時會不會有一席之地」，她說「絕對有」，因為唯有與歐盟一起才有可能獲致公正且持久的和平。

值得留意的是，相較於范德賴恩的訴求是盡力拉住美國，隨後演說的美國副總統范斯（JD Vance）卻是將「安全」議題導向歐洲內部，說他對歐洲安全最擔心的不是俄國、中國，而是歐洲對網路言論自由的限制。

范斯細數歐洲國家因防堵不實資訊而封鎖、限制部分社群媒體等例子，高聲向台下氣氛略為緊繃的歐洲政壇要人們說教：「如果你們害怕自己人民的聲音，那就沒有安全可言，美國也沒什麼能幫忙的。」

歐盟嚴格的數位法規讓以美國為大宗的網路巨擘叫苦連天，包括參與川普政府的社群媒體X老闆馬斯克（Elon Musk）。范斯日前在巴黎舉行的人工智慧（AI）全球峰會演說時就曾為此批評歐盟，今天則更疾言厲色。

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