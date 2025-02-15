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核武也要減！川普擬會普、習 籲國防預算減半

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普13日向戰略宿敵北京與莫斯科示好，提議舉行美中俄峰會，甚至邀請俄羅斯重返七國集團（G7）。外媒分析認為川普此舉不只要終結俄烏戰爭，還想重塑全球地緣政治版圖。歐新社
美國總統川普13日向戰略宿敵北京與莫斯科示好，提議舉行美中俄峰會，甚至邀請俄羅斯重返七國集團（G7）。外媒分析認為川普此舉不只要終結俄烏戰爭，還想重塑全球地緣政治版圖。歐新社

美國總統川普十三日表示，他預計在以哈衝突和俄烏戰爭緩和後，與中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭見面，討論減少三方的核子武器和國防預算

川普十三日宣布對等關稅，預計最快四月上路；川普在面對媒體提問時也表示，待國際情勢緩和，他計畫與中俄領袖見面。

川普指出，美國國防支出近一兆美元，中國則接近四千億美元；川普認為，這些錢不必花在發展軍備上，可花在其他地方。

川普表示，他第一任就曾與中俄達成共識，有意著手削減三方的核武庫存。

川普說，只要國際情勢緩和下來，他就計畫與中俄領袖開會，讓三方都能降低國防支出；川普說，他從來不介意誰主動與誰見面，他願主動踏出第一步。

川普也說與普亭已有減少核子武器的共識；川普說，我們已擁有這麼多核武，沒理由製造更多；我們已足以毀滅地球五十次甚至一百次，美俄中卻還在製造新的核武。

川普說，中國核武數量雖不如美俄，再過五至六年，北京就可能追上。

川普說，他當年卸任前，中東還沒發生問題（即以哈戰爭等中東衝突），俄國也還沒入侵烏克蘭，現在只要等到事情都明朗化，他就會與中俄領袖會談；川普說將在會中提議將三國國防預算各砍一半。

川普預期先與習近平見面，再與普亭見面；川普指稱一開始會分開見面，之後才三人一起談。

川普也說應讓俄國重新加入七大工業國集團（Ｇ７）；川普認為，當初將俄國排除在Ｇ７之外是錯誤，希望俄國能重返八大工業國集團。川普宣稱這不是喜不喜歡俄國的問題，「本來就該是（包括俄國）」，俄國應有一席之地；川普說，他認為普亭會樂於回歸。

Ｇ７成員國包含美、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大與非正式成員歐盟。俄國雖於一九九七年被接納成為成員國，Ｇ７成為八大工業國集團，但俄國在二○一四年兼併烏克蘭克里米亞半島後被停權。

中國外交部發言人郭嘉昆十四日在例行記者會表示，美國軍費占全球軍費達四成，美方應在削減軍費上優先做出表率。

國防預算 川普 核武

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