美印太司令：陸若攻台 會以軍演掩飾

隨著共軍在台灣周邊的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令帕帕羅上將十三日提醒，對台軍演很快就會成為北京掩飾攻台的「遮羞布」。

英國金融時報十三日報導，帕帕羅在夏威夷檀香山防衛論壇表示，共軍近年來在台灣周邊的活動明顯增加，使得愈來愈難區分這些活動到底是共軍的大規模軍演，還是實際的攻擊準備行動。帕帕羅並指出現在每天都很有可能出現共軍軍演其實是在遮掩作戰的警訊。

帕帕羅強調共軍目前在台灣周邊的侵略性演習並非一般認知的演習，而是一種「預演」，他們在預演武統台灣。

帕帕羅談到中國大陸、俄羅斯和北韓日益強化的合作時說，美國看到這三方在各領域的協調，從轟炸機聯合巡邏突破美國防空識別區，到共享反衛星能力，以及先進潛艦技術的分享。他形容為「新興專制軸心」，這三國已形成「麻煩製造者三角」。

帕帕羅對中國日益增強的軍事活動感到擔憂，呼籲美方必須採取更快行動彌補關鍵落差，像增加五角大廈在印太部署的武器數量。

帕帕羅說，美軍需更緊急取得和部署不同類型的「無人系統」，人工智慧（ＡＩ）則將是「關鍵工具」，能協助美國改善有關台灣可能遭攻擊的早期預警訊號。他也疾呼提高自主系統產量，部署在台灣海峽等地，創造出「地獄景象」，以嚇阻或挫敗中國入侵。