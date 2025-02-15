川普籲美中俄會談 一同削減核武開支

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普13日表示，無核化是他第二任內目標之一，希望和俄羅斯總統普亭、中國大陸國家主席習近平來場三方會談，啟動核武限制談判，希望三國最終能同意一起將國防預算減半。

路透、衛報報導，川普在白宮橢圓辦公室告訴記者，他對美國花費數千億美元重建國家核威懾力量感到遺憾，希望與俄、中一起啟動核武限制談判，一同削減核武開支。

川普說：「我們根本沒有理由再製造全新的核武，我們已經有很多了。大家的核武加起來足夠毀滅世界50次，甚至100次。」

此外，川普還概述他對未來新世界秩序的願景，他希望俄羅斯重返G7。

儘管美俄自冷戰以來就擁有大量核武儲備，但川普預測，中國將在五、六年內趕上美俄的核毀滅能力，一旦這些武器獲准使用，結果可能就是毀滅，所以這次「等我們處理好中東和烏克蘭的問題」，他就將尋求與俄中進行三邊核武談判。

川普說，「我最想進行的第一波會晤，就是和中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭一起，把軍事預算大砍一半，相信我們可以。」

川普未給出他希望會晤的具體時間，但希望是「不久的將來」，他也說，在哪一國會面都無妨，「結果才是最重要的」。

俄羅斯 川普 核武

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