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打擊緬甸邊境詐騙集團 大馬NGO籲連帶剷除泰昌園區

中央社／ 吉隆坡14日專電

泰國大力打擊緬甸靠近邊境詐騙集團奏效，馬來西亞國際人道組織今天說，KK園區詐騙中心部分受害人已獲救，但「泰昌園區」還有逾30名馬來西亞人遭控制，包括台灣人，籲請泰國連帶剷除。

馬來西亞人頻傳遭騙赴緬甸詐騙園區，泰國邊界與緬甸、寮國與柬埔寨接壤，致使成為中轉站。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）12日甫與馬來西亞受害者家屬數十人赴泰國大使館前集會，希望救援受困詐騙園區的大馬人。

值此馬來西亞人權社運團體抗議之際，泰國陸軍駐紮於達府（Tak）美索（Mae Sot）的拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force），12日在邊界接收由民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）釋放遭詐騙集團控制的被害人。

馬來西亞外交部今天下午指出，這群遭詐騙集團控制的各國被害人多達261人，緬甸當局已移交移交給泰國當局，馬來西亞的受害人有15人。

根據馬來西亞外交部提供媒體資訊，這些人目前被安置於瓦吉拉帕卡（Vachiraprakan）軍事基地，再根據國家轉介機制（NRM）確認是否是遭詐騙集團控制的被害人，再進行遣返事宜。

MHO祕書長希山慕丁（HishamMuddin）傍晚聲明表示，泰國政府對邊境警衛部隊和民主克倫佛教軍施加壓力，營救仍被困在當地的各國人民。

他指出，儘管目前來自米瓦迪（Myawaddy）的KK園區詐騙中心的部分受害人已獲救，但情報顯示，泰緬邊境的「泰昌園區」仍有受害人被詐騙集團囚禁，呼籲泰國政府繼續施加壓力，釋放仍被困的馬來西亞人民。

MHO華裔社會公關代表胡杰良（Andrew Foo）說，「泰昌園區」有分新舊園區，這兩個地方是非常暴力與殘暴，受害人曾透過管道冒險打電話求救，馬來西亞受害人至少30人以上，還有受害人慘遭性侵、虐待。

他表示，「泰昌園區」中也有台灣受害人，但具體人數不詳。

馬來西亞媒體報導，泰國成為中轉站，受害人經由泰國邊境地區被販賣到緬甸和寮國，目前在緬甸南部至少逾70個詐騙園區。

泰國 詐騙集團 馬來西亞

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