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阿塞德政權垮台 敘利亞政治過渡獲得近20國允諾支持

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後，包含西方列國和中東主要國家在內約20國，今天在一場國際會議中，矢言為敘利亞的脆弱政治過渡提供支持。

法新社報導，包含若干中東國家、土耳其、英國、法國、德國、加拿大以及日本在內約20國，在巴黎一場國際會議接近尾聲時，同意「進行合作，確保敘利亞主導的政治過渡順利進行」。

在這場會議的最終聲明內，20國也同意支持敘利亞新政府打擊「一切形式恐怖主義和極端主義」。

伊斯蘭主義分子領導的敘利亞反抗軍，於去年12月初以閃電攻勢推翻前總統巴夏爾．阿塞德政權。在此之前，敘利亞長年飽受內戰所苦。

以臨時領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）為首的敘利亞新政府，試圖向國際社會保證他們已跟過去一刀兩斷，並表示會尊重少數族群的權利。

敘國新政府一直試圖說服西方解除之前對阿塞德政權的制裁，如此一來，歷經阿塞德家族50年統治和14年內戰的敘利亞，才能重建經濟。

中東 敘利亞 阿塞德

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