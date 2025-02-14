川普提開美中俄峰會 為天下「1分為3」鋪路？外媒分析政治野心

美國總統川普13日批評歐盟等傳統盟國，揚言祭出「對等關稅」，同時卻向戰略宿敵北京與莫斯科示好，不僅提議舉行美中俄峰會，甚至邀請俄羅斯重返七國集團（G7）。外媒分析指出，這顯示川普不但力促終結俄烏戰爭，還想重塑全球地緣政治版圖，形成美中俄三分天下局面。

英國媒體分析，川普、俄羅斯總統普亭和中國大陸國家主席習近平，近來都表露向外擴張的野心，凸顯新帝國主義（neoimperialism）時代來臨。

美俄中領導人都有帝國夢

川普元月就職演說語出驚人，宣告美國「將再度自視為成長型國家--既增進財富，也擴張領土」。外界起初以誇張言辭視之，不以為意。但他後來揚言將奪取格陵蘭、拿回巴拿馬運河，並屢次表示加拿大應併入美國成為第51州，上周甚至放話欲接管加薩。這些話頻繁說出口，不容等閒視之。

英媒指出，川普有意奪取巴拿馬運河，意在阻止中國勢力延伸到美國後院；看上格陵蘭，垂涎的是關鍵礦物；但說接管加拿大或加薩，就顯得不可思議。既欠缺一套可信的戰略可解釋川普擴張領土的野心，顯而易見的另一解釋是他個人好大喜功。如果諾貝爾和平獎沒川普的份，那麼擴大美國領土，至少能讓他的頭像刻在羅斯摩爾山，與其他總統雕像一樣永垂不朽？

若以全球視野來看川普最近展現的帝國霸圖，就更容易理解，因為與普亭和習近平擴大版圖的野心相互呼應。三位世界領袖都把領土擴張視為重要的國家目標，以及成就個人霸業的要素。

俄羅斯發言人常以國家安全為名義，作為侵烏之戰的藉口。普亭本人念茲在茲的，則是重拾俄羅斯昔日帝國榮光。俄國外交部長拉夫羅夫在俄烏戰爭爆發前曾向親信表示，普亭採信三位顧問：俄羅斯首位沙皇伊凡四世、彼得大帝，以及凱薩琳大帝，「這些統治者在位時，俄羅斯領土都大舉擴張，凱薩琳大帝甚至長驅直入烏克蘭」。

同理，習近平也對台灣虎視眈眈，把掌控台灣視為攸關中國的國家命運和自己的歷史定位。他在最近演說中重申：「台灣是中國的神聖領土。」他也曾表示，台灣問題不能再一代拖一代。兩岸若在他任內完成統一，將賦予習近平堪與毛澤東相提並論的地位。

三強瓜分天下影響美國和國際局勢

隨著美國、俄羅斯和中國大陸如今都由擴張野心強烈的領導人統治，國際局勢展望黯淡。這世界或許正從一個「小國可仰賴國際法保護」的時代，跌向修昔底德（Thucydides）所謂「強者為所欲為，弱者只能逆來順受」的時代。

在這樣的世界，三大強權可能根據自己的勢力範圍瓜分天下--美國主宰西半球，俄羅斯控制東歐，中國大陸稱霸東亞--藉此相安無事，讓強權之間保持某種和平。

然而，把天下一分為三，即使促成恐怖的平衡，也潛在危機。19世紀期間，列強也曾會商劃分勢力範圍，例如1884年至1885年的柏林會議，就是在非洲殖民地爭奪戰最激烈的時刻舉行。19世紀強權之間的協議，最終釀成20世紀兩次世界大戰。

帝國主義意識型態抬頭，也對國內政治造成衝擊。帝國往往由帝王統治，普亭和習近平向外擴張的外交政策，與國內的個人崇拜和政治鎮壓相輔相成。

川普向外擴展美國版圖的野心，則強烈聚焦於制伏「內部敵人」。從這角度來看，川普放任政府效率部（DOGE）領導人馬斯克以改革之名，行鎮壓異己之實，也就有跡可循了。