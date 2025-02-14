川普想與俄中討論裁減核武 北京：美俄應履行優先責任

美國總統川普（Donald Trump）已表示，希望與俄國、大陸領導人舉行會晤討論裁減核武，對此大陸外交部發言人郭嘉昆回應指，美、俄作為擁有最大核武庫的國家，理應切實履行核裁軍特殊優先責任，並強調中共「始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平」，願同各方支持多邊軍控機制。

據北京日報，郭嘉昆14日下午在記者會上回應核武議題指，「全世界公認」，美國、俄羅斯擁有超過全球90%的核武器。核裁軍必須遵循維護全球戰略穩定和各國安全不受減損等基本原則。美、俄作為擁有最大核武庫的國家，「理應切實履行核裁軍特殊優先責任」，進一步大幅實質性削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造必要條件。「國際社會對此早有共識」。

他還提到，中共奉行不首先使用核武器的政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家搞軍備競賽。他表示，「願與各方一道，堅定支持以聯合國為核心的多邊軍控機制，為維護國際和平與安全作出貢獻」。

此前，2023年11月大陸外交部軍控司司長孫曉波與美國國務院主管軍控事務的助理國務卿斯圖爾特在華盛頓舉行了軍控與防擴散磋商。雙方圍繞《不擴散核武器條約》、五核國合作、防擴散與出口控制和常規軍控等廣泛議題深入、坦誠、建設性交換了意見。這次磋商雖未有具體突破，但是自歐巴馬（Barack Obama）政府時期以來，雙方首次就核武問題舉行會晤。

而2023年2月21日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在俄羅斯聯邦議會發表總統講話時宣布俄羅斯暫停執行《新削減戰略武器條約》，該條約為美俄僅存的核武器規範協議，但普亭當時也表示俄國不是「退出」。

公開資料顯示，中共並未公布核武數量，但瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2024年6月16日曾發表全球核力量的年度報告，指出中共的核彈頭庫存從去年的410枚增加到了500枚；且首次將少量核彈頭裝配在導彈上，處於高度戰備狀態。

根據SIPRI報告統計，美國現役3,708枚核彈頭中有1,770枚處於部署狀態，俄羅斯現役4,380枚核彈頭中有1,710枚處於部署狀態，英國225枚核彈頭中有120枚處於部署狀態，法國290枚核彈頭中更是有280枚處於部署狀態，中共500枚核彈頭中僅有24枚處於部署狀態。

關於軍費問題，郭嘉昆14日強調，2024年美國軍費開支占全球軍費的40%，「美方宣導美國優先，就應該在削減軍費方面優先作出表率」。他提及中共的國防費公開透明、合理適度，與美國等軍事大國相比，中共的國防支出從多面向來看都是比較低的。郭嘉昆指出，中共有限的國防支出「完全是捍衛國家主權、安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要」。