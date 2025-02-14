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Google Maps改墨西哥灣為美國灣 墨總統撂重話：不排除提告

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆13日在墨西哥城國家宮召開每日記者會，並發表談話。歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆13日在墨西哥城國家宮召開每日記者會，並發表談話。歐新社

美聯社報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）13日表示，如果科技巨擘谷歌（Google）堅持將墨西哥和美國東南部間的海域從「墨西哥灣」改稱「美國灣」，那麼墨西哥政府不排除對谷歌提出民事訴訟。谷歌先前在社群媒體平台X發布一則聲明，表示依循美國政府腳步，將墨西哥灣更名為美國灣。

這片海域長久以來被全球各國稱為墨西哥灣。薛恩鮑姆表示，這個名稱的歷史可追溯至1607年，且受到聯合國認可。川普宣布將墨西哥灣更名為美國灣後，這片海域成為地緣政治焦點。

薛恩鮑姆在13日早上的記者會表示，川普行政命令效力僅限屬於「美國的大陸棚部分」，因為墨西哥仍控制墨西哥灣多數水域。她說：「我們對自己的大陸棚擁有主權。」

薛恩鮑姆說，儘管墨西哥政府事實上已致函谷歌，並說谷歌的作法「錯誤」且「整個墨西哥灣不能被稱為美國灣」，但谷歌仍堅持將墨西哥灣改稱美國灣。

目前尚不清楚墨西哥政府會在哪提出訴訟。

谷歌上月在X官方帳戶表示，公司維持一個「長期慣例，即官方政府來源更新名稱時，適用更改後的名稱」。

截至13日，谷歌地圖應用程式Google Maps根據用戶所處位置和其他數據，顯示墨西哥灣的名稱。如果用戶位於美國，這片海域的名稱就會顯示為美國灣；若位於墨西哥，就會顯示為墨西哥灣。不過，在許多國家，這片海域的名稱仍顯示為「墨西哥灣（美國灣）」。

Google 墨西哥 川普 民事訴訟 美國

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