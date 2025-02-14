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巴拿馬僅是開端？川普威嚇多於施恩 拉丁美洲被迫美中選邊站

中央社／ 波哥大13日綜合外電報導
在美國總統川普與大陸的對立中，拉丁美洲已經成為重要戰場，這個地區也正感受到美國逼迫選邊站的壓力。 美聯社
在美國總統川普與大陸的對立中，拉丁美洲已經成為重要戰場，這個地區也正感受到美國逼迫選邊站的壓力。 美聯社

美國總統川普與中國的對立中，拉丁美洲已經成為重要戰場，這個地區也正感受到美國逼迫選邊站的壓力。

法新社報導，中國在拉丁美洲逐步擴大影響力，被美國視為國家安全和經濟的威脅，川普政府目前的因應做法是威嚇多於施恩。

川普多次揚言，如果巴拿馬不削弱中國對巴拿馬運河（Panama Canal）的影響力，美國就要「收回」運河。巴拿馬運河由美國興建，美國有40%的貨櫃運輸需經過此處。

川普宣布對墨西哥等盟國的鋼鋁產品課徵關稅，中國也是間接課稅目標。

白宮表示，中國製造商濫用美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），透過墨西哥免關稅將鋁輸入美國。

中國則譴責這種「冷戰思維」，指控美國利用「壓力和脅迫來抹黑及破壞」中國在拉丁美洲的投資。

曾於2006年到2013年擔任墨西哥駐美大使的沙魯坎（Arturo Sarukhan）告訴法新社：「毫無疑問，川普政府將中國在美洲的布局，視為對美國國家安全和外交政策利益的嚴重威脅。」

他還說：「這基本上解釋了川普總統對巴拿馬的外交霸凌、他的美國優先貿易政策…以及他顛覆美墨加協定的威脅。」

已經有2/3拉丁美洲國家加入中國國家主席習近平的「一帶一路」基礎建設計畫；中國也已超越美國，成為巴西、秘魯、智利等國的最大貿易夥伴。

川普政府目前最關注問題似乎是距離美國本土較近的中國勢力，尤其是在巴拿馬和美國主要貿易夥伴墨西哥。

從川普首次執政以來，若干產業的許多公司在美國關稅壓力下，將部分供應鏈移至墨西哥，中國對墨西哥的投資也隨之大增。

此外，中國也深深盤據巴拿馬經濟；巴拿馬運河有兩座港口由香港公司經營，令美國坐立不安。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）拉美中心資深主任馬爾札克（Jason Marczak）形容，巴拿馬部分地區已被「中國人淹沒，取代了巴拿馬本土企業家」。

但美國在巴拿馬的施壓策略似乎也奏效，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）訪問當地數天後，巴拿馬就宣布退出「一帶一路」計畫。

沙魯坎指出，川普對南美洲國家的威脅和批評「可能促使他們進一步投入北京的懷抱」。

舉例來說，哥倫比亞左翼總統裴卓（GustavoPetro）最初拒絕接受美國用飛機遣送移民，而遭到美方揚言祭出制裁和貿易關稅，裴卓隨後就宣布與中國加強關係。

馬爾札克說道：「沒有一個國家想介入『勢不兩立』的全球地緣戰略之爭。但當有選擇的時候，美國和西方價值觀會高度一致…因此美國投資會更受青睞。」

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