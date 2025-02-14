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因機械問題被迫返航 美國務卿魯比歐終於啟程赴歐

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
國務卿魯比歐（Marco Rubio）搭乘的飛機因機械問題被迫折返後，今天終於出發前往歐洲。 法新社
國務卿魯比歐（Marco Rubio）搭乘的飛機因機械問題被迫折返後，今天終於出發前往歐洲。 法新社

美國國務院表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）搭乘的飛機因機械問題被迫折返後，今天終於出發前往歐洲。

根據法新社隨行記者說法，魯比歐前往德國參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時，他的飛機突然折返，飛往華府近郊的安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）說，魯比歐搭乘的飛機出現機械問題，隨後由另一架較小的飛機載著魯比歐前往歐洲，但沒有媒體同行。

魯比歐預計於今天偕美國副總統范斯（JD Vance）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。在此之前，美國總統川普（Donald Trump）曾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，並說將透過外交手段結束俄烏戰爭

魯比歐接著將前往以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，討論脆弱的加薩走廊（Gaza Strip）停火協議。

魯比歐還將就川普的一項倡議進行討論。川普倡議由美國接管加薩走廊，並將當地的巴勒斯坦居民遷往埃及或約旦，引發區域的憤怒。

加薩走廊當地已在長達16個月的以哈戰爭中被以軍夷為平地；這場戰爭因以色列報復巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）突擊以色列而起。

對於美國的最高外交官來說，飛機機械故障時而發生，因為美國以一支老舊的機隊供政要使用。

俄烏戰爭 川普 美國

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