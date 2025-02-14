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Google Maps改墨西哥灣為美國灣 墨西哥氣炸喊告：不會退讓

中央社／ 墨西哥市13日綜合外電報導
美國總統川普就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，Google地圖11日進行更名；台灣版可見到墨西哥灣下方的「（美洲灣）」。圖／翻攝Google地圖
美國總統川普就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，Google地圖11日進行更名；台灣版可見到墨西哥灣下方的「（美洲灣）」。圖／翻攝Google地圖

墨西哥今天揚言控告谷歌公司（Google），因為Google順應美國總統川普的行政命令，將墨西哥灣更名為美國灣（Gulfof America），供美國境內的Google Maps程式用戶使用。

法新社報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在記者會表示：「我們目前確實跟Google起紛爭。如果有必要，我們會提起民事訴訟。」

川普1月20日就職後不久簽署行政命令，不僅把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名，還將北美洲最高峰迪納利山（Denali）恢復為舊名麥金里山（Mount McKinley）。

薛恩鮑姆指出，川普的行政命令僅涉及屬於美國的大陸棚部分。

她還提到：「我們要對Google說：查看白宮發布並由川普總統簽署的命令。你會發現，該命令並不是指整個海灣，而是指大陸棚。」

薛恩鮑姆表示，即使她的政府已經寄信給Google表達反對改名，但Google依然堅持自身立場。

她說道：「如果他們還是堅持，我們也不會退讓。我們甚至考慮提起訴訟，因為他們竟然在命名墨西哥領土，也就是我們的大陸棚。」

Google已經在一篇部落格文章中寫道，美國及墨西哥以外的用戶將同時看到墨西哥灣的原名和新名稱，就跟其他有爭議的地點一樣。

Google指出：「在美國使用Google Maps的人會看到『美國灣』，墨西哥用戶則會看到『墨西哥灣』。其他人會看到這兩個名稱。」

Google 墨西哥 川普 提告 民事訴訟 美國

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