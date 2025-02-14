日本：共艦去年航行西南周邊海域次數為3年前逾3倍

日本防衛大臣中谷元今天在內閣會議結束後的記者會宣布，共軍艦艇2024年全年在日本西南地區周邊海域航行次數達68次，是2021年21次的3倍多。

「日本經濟新聞」報導，上述數字是根據防衛省與自衛隊經確認中國艦艇在太平洋與東海往來的件數，所彙整的資訊。

日方也確認到中國航空母艦的艦載戰鬥機等去年在太平洋上起降約1200次。另外，日本2024年相繼確認中國軍機首度侵犯日本領空，以及共軍航空母艦遼寧艦第一次航經日本領海外側的鄰接區。

中谷元今天就共軍的軍事動向指出，「這是令人深切擔憂的事項，也是加強基於法治的國際秩序過程中，前所未有的最大戰略挑戰」。

中谷元也稱：「（日方）會在日本周邊海空域，透過警戒監視活動等方式確保萬無一失，並冷靜堅決地因應。」