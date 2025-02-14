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路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談
阿里巴巴在港股午後一度大漲4.5%，路透報導指出，習近平將罕見地與阿里巴巴創始人馬雲等企業領袖座談。
消息人士透露，北京當局最快下周一將召開座談會，屆時國家主席習近平將罕見地與包括阿里巴巴創始人馬雲在內的中國頂級商界領袖座談。會中習近平將鼓勵這些企業家，尤其是科技行的企業家，在中美日益緊張的科技戰背景下，積極拓展在國內和國際市場的業務。
報導指出，騰訊創始人馬化騰、小米董事長雷軍，華為的一位高官以及智能機器人製造商宇樹科技創始人王興興等商界領袖，也將與會。
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