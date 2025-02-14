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印尼總統普拉伯沃：國內貪污腐敗情況令人震驚

中央社／ 雅加達14日專電

印尼總統普拉伯沃昨天表示，國內貪腐程度十分令人震驚，並指出，「腐敗是（國家）發展和教育等各領域倒退的根本原因」，因此他決心要盡一切力量，解決貪腐問題。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）13日晚間透過視訊，在阿拉伯聯合大公國舉行的「世界政府峰會」（World Governments Summit）上發表演說。

他表示，印尼貪腐程度「令人震驚」，並堅信，根除腐敗問題已得到各方支持。他引用最近公布的施政滿意度說，大多數的民眾都站在他這邊。

羅盤報（Kompas）旗下民調機構Litbang Kompas 1月底公布普拉伯沃和副總統吉伯朗（Gibran RakabumingRaka）上任100天的執政滿意度。民調顯示，逾80.9%民眾滿意施政表現，超越前總統佐科威（JokoWidodo）的65.1%。

普拉伯沃說：「100天過去了，我覺得大多數的人都支持我，並明白（需要打貪）這一點，因為他們每天都遭受腐敗的折磨。」

普拉伯沃認為，清廉和良好的治理是根除貪腐的關鍵，其中一個措施，是在執政100天內省去200億美元（約新台幣6500億元）的預算。與此同時，他也坦承，正面臨著來自長期存在的官僚體系的壓力。

他說：「我面臨根深蒂固的官僚機構所帶來的阻力，他們當中，有一些人認為自己不能被觸碰（刪減預算）。」

另外，普拉伯沃也談及政府的優先計劃，即向學童和孕婦提供免費營養餐食，他相信該計畫是對印尼未來的投資。

他也在演說中感謝佐科威，並說：「佐科威確保政權穩定轉移，對政策成功實施有很大幫助。」

印尼 普拉伯沃 民調

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