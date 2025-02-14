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南韓釜山建築工地起火！至少4工人死亡 4人受傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓釜山一處建築工地14日上午傳出大火。取自YT畫面
南韓釜山一處建築工地14日上午傳出大火。取自YT畫面

南韓釜山一處建築工地14日上午傳出大火，韓聯社稍早報導指有8名工人心臟驟停送醫，最新消息傳出6名心跳停止的工人中，已有4人確定身亡，另有4人受傷。

釜山廣域市機張郡一棟興建中的飯店「Banyan Tree」於14日上午10時50分左右發生大火，當時現場約有10名工人，救難隊立刻派遣直升機前往當地救助受難工人，初步傳出有8人心跳停止。

韓媒《KMIB》報導，火災據信是從大樓一樓游池附近儲存的隔熱材料引燃，火災發生時工人正在大樓內工作。消防員隨後救出6名心跳停止的工人並將他們送醫，但其中4人確認身亡，另有4人受輕傷。

工人 火災

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