南韓釜山建築工地起火！至少4工人死亡 4人受傷
南韓釜山一處建築工地14日上午傳出大火，韓聯社稍早報導指有8名工人心臟驟停送醫，最新消息傳出6名心跳停止的工人中，已有4人確定身亡，另有4人受傷。
釜山廣域市機張郡一棟興建中的飯店「Banyan Tree」於14日上午10時50分左右發生大火，當時現場約有10名工人，救難隊立刻派遣直升機前往當地救助受難工人，初步傳出有8人心跳停止。
韓媒《KMIB》報導，火災據信是從大樓一樓游池附近儲存的隔熱材料引燃，火災發生時工人正在大樓內工作。消防員隨後救出6名心跳停止的工人並將他們送醫，但其中4人確認身亡，另有4人受輕傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言