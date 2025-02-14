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大馬網紅赴台淪車手遭判刑6月 地方副議長籲記取教訓

中央社／ 吉隆坡14日專電

馬來西亞網紅許振文赴台淪為詐騙車手，遭彰化地院判刑6個月。長期關注此案的彭亨州議會副議長李政賢呼籲大馬民眾要記取教訓，莫掉入詐騙陷阱。

李政賢呼籲大馬年輕人不要相信任何快速致富、短期內就能享有高報酬的海外工作，從很多類似個案顯示，這些工作最終都可能淪為詐騙集團的共犯。

馬來西亞民眾近期頻傳遭詐騙集團誘騙赴台擔任車手，成為輿論關注焦點，不少州議員接獲受害人家屬陳情，要求代為尋找失去聯絡的受害人下落。

李政賢（Lee Chin Chen）今年1月2日曾拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，呼籲台馬雙方共同打擊詐騙集團犯罪。

李政賢今天受訪說，台灣與馬來西亞應聯手打擊詐騙集團犯罪，無論是警政、移民或調查局等相關單位，都應加強合作掃蕩詐騙集團。

曾接獲許振文家屬陳情的李政賢指出，許振文於去年12月11日在台灣涉及詐騙集團車手遭逮捕羈押，今年2月11日羈押滿2個月。彰化地方法院日前依詐欺取財未遂罪判刑有期徒刑6個月，並會在執行完畢後將他驅逐出境。

李政賢表示，根據瞭解，許振文遭判刑6個月，如扣除之前羈押的2個月，將再服刑4個月就可以重獲自由，最快今年6月就可以回到馬來西亞。

許振文於看守所羈押時曾與馬來西亞家人視訊通話報平安，說明是誤信臉書的邊玩邊打工賺錢廣告，結果遭詐騙集團騙去當車手。

詐騙集團 車手 馬來西亞

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