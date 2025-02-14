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美國務卿專機飛到一半故障！緊急折返 改搭另一飛機前往慕尼黑會議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務卿魯比歐座機13日突故障折返安德魯聯合基地。路透
美國國務卿魯比歐座機13日突故障折返安德魯聯合基地。路透

美國國務卿魯比歐（Marcio Rubio）13日晚間搭機前往德國參加慕尼黑安全會議，但座機在空中發現機械故障，臨時折返馬里蘭州。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）13日表示，魯比歐與聯邦參議院外委會首席參議員里契（Jim Risch）所搭乘的空軍專機因在空中發現機械故障問題，已於當天晚間返回華府郊區外的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。

布魯斯指出，國務卿將搭乘其他飛機繼續前往德國和中東的行程。此外便未提供更多細節。

有官員透露，魯比歐搭乘的空軍C-32專機於安德魯聯合基地出發後約90分鐘，座艙罩出現故障問題而返航。該架C-32專機為波音757機型改造而成。

魯比歐原定會在當地時間14日早上與副總統范斯一同出席德國慕尼黑安全會議，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。目前尚不清楚魯比歐延後行程是否會影響此會面安排。

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