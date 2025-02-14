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王毅訪英 與英相施凱爾和外相拉米會談

中央社／ 倫敦13日專電

中國外交部王毅今天在訪問英國期間與首相施凱爾及外交大臣拉米會晤。拉米會後在社群媒體X貼文表示，他與王毅的會談觸及全球安全議題，包括烏克蘭與中東情勢。

拉米（David Lammy）指出，英國和中國都是聯合國安全理事會常任理事國，在全球扮演重要角色；與中國維持務實關係符合英國利益，而全球性的影響力必須被負責任地運用。

拉米今天與王毅舉行雙邊會談前，向媒體表示，英國有必要與中國進行「強健並具建設性」的對話，增進對彼此的理解。他預告，將與中方就各項議題展開廣泛討論，涵蓋雙邊經濟合作、以及英國國家安全重要議題。

他說，雙方將觸及意見分歧之處，包括英國有「重大關切」的事項。他提到，英方將繼續向中方提出挑戰，包括人權和香港情勢、黎智英案，以及英國國會議員遭中方施加制裁。

不過，與中方結束一系列會談行程後，英國官方至今未發布會談紀要。中方在王毅啟程赴英前後曾提到王毅將在倫敦共同主持第10次英中戰略對話，但英方在會談前後對外釋出的訊息皆未提到與中方舉行戰略對話。

相較之下，中國外交部就王毅訪英行程已連續發布數則新聞稿，包括「第10次中英戰略對話在倫敦舉行」、「第10次中英戰略對話取得積極成果」。

此外，王毅在倫敦與英國首相施凱爾（KeirStarmer）及英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）會晤，英國官方在會面前後也未正式發布相關訊息。

中國外交部在王毅與施凱爾會晤的新聞稿肯定英國工黨政府「奉行理性務實對華政策符合國家和人民利益，順應時代發展潮流」。

中方稱，王毅與拉米共同主持第10次中英戰略對話，並向英方表示，中國視英國為重要戰略伙伴，願落實兩國領導人重要共識，規劃下階段高層交往，深化各領域務實合作。

根據中方訊息，英中雙方已就安排英國數名高階官員今年訪中達成共識，包括英國能源大臣訪中舉行英中能源對話；英國科技大臣訪中召開英中科學、科技暨創新（STI）合作聯合委員會會議；以及英國教育大臣訪中，進行教育部長雙邊磋商。

中國外交部表示，在英中戰略對話期間，王毅曾「深入闡述」中方在台灣、香港等議題的立場。

外交部 王毅 英國

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