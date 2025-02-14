快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

美航艦地中海撞商船 無人受傷

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國海軍今天說，杜魯門號（USS Harry S Truman）航空母艦在地中海撞上一艘商船，艦上沒有淹水，也無人受傷。

法新社報導，美國第6艦隊發言人高曼（TimothyGorman）在聲明中說，杜魯門號昨晚撞上商船Besiktas-M，當時杜魯門號正在埃及塞得港（PortSaid）附近執行任務。

高曼說：「由於未獲報出現淹水或有人受傷，這次撞擊沒有危及杜魯門號。推進裝置未受影響，處於安全穩定狀態。」他還說，正在調查這起事故。聲明沒有提到Besiktas-M撞擊後的情況。

航運網站將這艘商船列為巴拿馬籍散裝貨船。

美國在世界各地部署航空母艦，船上載有數以千計海軍官兵和數十架飛機。

去年12月，兩名美國海軍飛行員駕駛F/A-18超級大黃蜂戰機從杜魯門號起飛，在紅海上空遭美國飛彈巡洋艦誤擊，兩人都彈射逃生。

海軍 美國 門號

延伸閱讀

中共海軍兩棲打擊群東出太平洋 專家：叫陣美日法軍演

美軍又掉飛機！海軍電戰機墜毀加州外海 2人彈射逃生獲救

美為何考慮豁免澳洲鋼鋁關稅？川普：他們買了很多飛機

士兵被爆有大陸身分證 海軍將協助其保留中華民國籍

相關新聞

美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

隨著解放軍在台灣周遭的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很...

日醫院病患被同房者被牙刷柄狠刺喪命 院長騙家屬是肺炎死亡

日本青森一家醫院發生男性患者被同房病人殺害的事件，院方卻對被害者的家人謊稱是肺炎死亡，開出偽造的死亡證明書，試圖掩蓋真相...

川普怨巴拿馬運河收費貴遭打臉 美糾結通行費打何算盤

巴拿馬運河現在的通行費比5年前上漲超過六成，遭美國總統川普批評敲詐。川普聲稱要接管巴拿馬運河，動機之一就是爭取運河使用費降價，美國國務院日前甚至片面宣布美國船隻免費通行，不過即使如此美國消費者恐怕也無感，為什麼？

美軍航空母艦在埃及附近與商船相撞！無進水傷亡 5000官兵均安

美國海軍13日表示，尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）在埃及附近與一艘商船相撞...

中餐廳掩護中國使館情報交易？日本加強反諜措施

日本有「商業間諜天堂」的惡名，機密外洩案逐年增加，日本政府陸續祭出反諜措施。但專家說，如果洩露內部信息的報酬遠高於刑責成本，恐難嚇阻間諜行為，企業也擔心商譽受損而不敢報案。中國等外國政府主導的竊密案更棘手，日本公安得藉其他案由來搜查。

法11歲少女遭刺身亡 23歲兇嫌疑因電玩不順洩憤

法國11歲少女8日被發現身中數刀陳屍在家附近樹林裡，23歲的鄰居兇嫌已坦承犯案。兇嫌疑似只因玩電玩過程不順心，便找人勒索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。