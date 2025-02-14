快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

梵蒂岡：反對將巴勒斯坦人遷離加薩

中央社／ 羅馬14日專電

美國總統川普主張將巴勒斯坦人遷離加薩走廊，梵蒂岡表態反對。教廷國務院長帕洛林表示，巴勒斯坦人必須能留在自己生長的土地、不受驅逐，這是基本原則，以巴「兩國方案」仍是解決之道。

帕洛林（Pietro Parolin）昨晚出席義大利與教廷簽訂「拉特朗條約」的紀念日高峰會，在會議空檔提出上述言論。出席這場高峰會議者包括義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）。會中討論議題包括捍衛家庭價值、國際危機、中東局勢、俄烏戰爭與移民問題。

梵蒂岡新聞網報導，對於加薩走廊局勢，帕洛林明確表示，「不能有任何驅離，這是基本原則，義大利方面也強調此舉將引發區域緊張，鄰近國家對此都持反對立場，例如約旦已公開表達拒絕。」

帕洛林表示，「我們認為以巴問題的解決之道仍是兩國方案，此方案可以帶給當地人民希望。」

美國總統川普近日與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）通話，俄烏停戰談判可能取得進展。帕洛林對此表示「需要公正的和平」，有許多動作帶來曙光，希望能實現一種長久穩固的和平，因此必須考量所有利益攸關者，並兼顧國際法與聯合國宣言原則。

川普 美國 義大利

延伸閱讀

聯合報社論／要徹底解決以巴衝突，清空加薩絕非良策

川普拋「接管加薩」掀爭議 大學教授攜家逃亡嘆：找不到工作

義政府使用以色列間諜軟體 官員急澄清：絕未監控記者

開義大利先例！托斯卡尼安樂死法案過關 議員質疑1目的

相關新聞

美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

隨著解放軍在台灣周遭的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很...

日醫院病患被同房者被牙刷柄狠刺喪命 院長騙家屬是肺炎死亡

日本青森一家醫院發生男性患者被同房病人殺害的事件，院方卻對被害者的家人謊稱是肺炎死亡，開出偽造的死亡證明書，試圖掩蓋真相...

美軍航空母艦在埃及附近與商船相撞！無進水傷亡 5000官兵均安

美國海軍13日表示，尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）在埃及附近與一艘商船相撞...

法11歲少女遭刺身亡 23歲兇嫌疑因電玩不順洩憤

法國11歲少女8日被發現身中數刀陳屍在家附近樹林裡，23歲的鄰居兇嫌已坦承犯案。兇嫌疑似只因玩電玩過程不順心，便找人勒索...

川普怨巴拿馬運河收費貴遭打臉 美糾結通行費打何算盤

巴拿馬運河現在的通行費比5年前上漲超過六成，遭美國總統川普批評敲詐。川普聲稱要接管巴拿馬運河，動機之一就是爭取運河使用費降價，美國國務院日前甚至片面宣布美國船隻免費通行，不過即使如此美國消費者恐怕也無感，為什麼？

中餐廳掩護中國使館情報交易？日本加強反諜措施

日本有「商業間諜天堂」的惡名，機密外洩案逐年增加，日本政府陸續祭出反諜措施。但專家說，如果洩露內部信息的報酬遠高於刑責成本，恐難嚇阻間諜行為，企業也擔心商譽受損而不敢報案。中國等外國政府主導的竊密案更棘手，日本公安得藉其他案由來搜查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。